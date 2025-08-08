SERGIPE E ALAGOAS PROMOVEM O 1º FÓRUM REGIONAL DOS CONSELHOS DE MEDICINA, NA CIDADE DE PENEDO

O evento acontece na Casa da Aposentadoria, no Centro Histórico de Penedo (AL), e reunirá médicos, conselheiros, juristas e representantes de instituições públicas.

Com o objetivo de promover o diálogo, o aprimoramento técnico e o fortalecimento institucional da medicina, os Conselhos Regionais de Medicina de Sergipe (CREMESE) e Alagoas (CREMAL) realizam, nos dias 14 e 15 de agosto, o 1º Fórum Regional dos Conselhos de Medicina de Alagoas e Sergipe – 2025. O evento acontece na Casa da Aposentadoria, no Centro Histórico de Penedo (AL), e reunirá médicos, conselheiros, juristas e representantes de instituições públicas para debater os principais desafios da profissão.

Com inscrições gratuitas e abertas ao público médico pelo sites www.cremese.org.br ou www.cremal.org.br, o encontro contará com palestras e mesas-redondas sobre temas como publicidade médica, termo de consentimento, violência contra médicos, exercício ilegal da profissão, fiscalização, direito trabalhista, atestado de óbito e os limites da atuação médica.

Entre os palestrantes confirmados estão conselheiros federais do CFM, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e presidentes dos Conselhos Regionais. O presidente do CREMESE, Dr. Jilvan Pinto Monteiro, será um dos expositores, com destaque para a atuação da fiscalização como instrumento de enfrentamento à precarização da medicina.

Ao final do fórum, será elaborada e assinada a Carta de Penedo, documento com as principais conclusões, propostas e posicionamentos das entidades médicas regionais.

Programação:

Quinta-feira, 14/08

08:00 – Credenciamento

08:30 – Publicidade Médica: Resolução CFM nº 2.336/2023 Cons.º Federal Dr. Emmanuel Fortes

09:30 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) Cons.º Federal Dr. Adalton Miranda

10:30 – Violência contra o médico no ambiente de trabalho Dra. Pricillia Leite 11:30 – Função Judicante do CRM Cons.º Federal Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa

12:00 – Intervalo para almoço

13:30 – Exercício ilegal da medicina Cons.º 1º Secretário, Dr. Fernando Pedrosa

14:30 – Mesa Redonda: Medicina e Sociedade Participantes: Conselheiros Regionais de Medicina – CRMs, Representante do Ministério Público Federal e Estadual, e da Defensoria Pública. Moderador: Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa.

15:30 – A fiscalização como vigilante da precarização Dr. Jilvan Monteiro, Presidente do CREMESE

16:30 – Elaboração da Carta de Penedo

Sexta-feira, 15/08

08:30 – Prova de proficiência: Estado atual do projeto de lei Cons.º Federal Dr. Emmanuel Fortes

09:30 – A importância da fiscalização na segurança do ambiente de trabalho Dr. Jilvan Monteiro, Presidente do CREMESE

10:30 – O que o médico deve saber sobre direito trabalhista, o que lhe fortalece e o que lhe fragiliza Dr. Flávio Costa, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Arapiraca/AL

11:30 – Suspeição e impedimentos de conselheiros Adv. CREMAL, Dr. Yves Maia de Albuquerque

12:00 – Intervalo para almoço

13:30 – Mesa Redonda: Atestado de óbito – Os problemas e as soluções Conselheiros Dr. Marcos e Dr. Gerson Odilon 1

4:30 – Invasão da medicina – Ações em andamento Consº Federal Alceu Pimentel

15:30 – Assinatura e leitura da Carta – Mensagem: Carta de Penedo

Serviço:

1º Fórum Regional dos Conselhos de Medicina de Alagoas e Sergipe – 2025

Local: Casa da Aposentadoria – Praça Barão de Penedo – Centro Histórico

Data: 14 e 15 de agosto de 2025

Horário: a partir das 8h00

Inscrições gratuitas: www.cremese.org.br ou www.cremal.org.br

Por Roberta Barreto Dias Moreira – Assessora de Comunicação