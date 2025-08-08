SERGIPE E ALAGOAS PROMOVEM O 1º FÓRUM REGIONAL DOS CONSELHOS DE MEDICINA, NA CIDADE DE PENEDO

O evento acontece na Casa da Aposentadoria, no Centro Histórico de Penedo (AL), e reunirá médicos, conselheiros, juristas e representantes de instituições públicas.
Com o objetivo de promover o diálogo, o aprimoramento técnico e o fortalecimento institucional da medicina, os Conselhos Regionais de Medicina de Sergipe (CREMESE) e Alagoas (CREMAL) realizam, nos dias 14 e 15 de agosto, o 1º Fórum Regional dos Conselhos de Medicina de Alagoas e Sergipe – 2025. O evento acontece na Casa da Aposentadoria, no Centro Histórico de Penedo (AL), e reunirá médicos, conselheiros, juristas e representantes de instituições públicas para debater os principais desafios da profissão.
Com inscrições gratuitas e abertas ao público médico pelo sites www.cremese.org.br ou www.cremal.org.br, o encontro contará com palestras e mesas-redondas sobre temas como publicidade médica, termo de consentimento, violência contra médicos, exercício ilegal da profissão, fiscalização, direito trabalhista, atestado de óbito e os limites da atuação médica.
Entre os palestrantes confirmados estão conselheiros federais do CFM, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e presidentes dos Conselhos Regionais. O presidente do CREMESE, Dr. Jilvan Pinto Monteiro, será um dos expositores, com destaque para a atuação da fiscalização como instrumento de enfrentamento à precarização da medicina.
Ao final do fórum, será elaborada e assinada a Carta de Penedo, documento com as principais conclusões, propostas e posicionamentos das entidades médicas regionais.
Programação:
Quinta-feira, 14/08
08:00 – Credenciamento
08:30 – Publicidade Médica: Resolução CFM nº 2.336/2023 Cons.º Federal Dr. Emmanuel Fortes
09:30 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) Cons.º Federal Dr. Adalton Miranda
10:30 – Violência contra o médico no ambiente de trabalho Dra. Pricillia Leite 11:30 – Função Judicante do CRM Cons.º Federal Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa
12:00 – Intervalo para almoço
13:30 – Exercício ilegal da medicina Cons.º 1º Secretário, Dr. Fernando Pedrosa
14:30 – Mesa Redonda: Medicina e Sociedade Participantes: Conselheiros Regionais de Medicina – CRMs, Representante do Ministério Público Federal e Estadual, e da Defensoria Pública. Moderador: Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa.
15:30 – A fiscalização como vigilante da precarização Dr. Jilvan Monteiro, Presidente do CREMESE
16:30 – Elaboração da Carta de Penedo
Sexta-feira, 15/08
08:30 – Prova de proficiência: Estado atual do projeto de lei Cons.º Federal Dr. Emmanuel Fortes
09:30 – A importância da fiscalização na segurança do ambiente de trabalho Dr. Jilvan Monteiro, Presidente do CREMESE
10:30 – O que o médico deve saber sobre direito trabalhista, o que lhe fortalece e o que lhe fragiliza Dr. Flávio Costa, Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Arapiraca/AL
11:30 – Suspeição e impedimentos de conselheiros Adv. CREMAL, Dr. Yves Maia de Albuquerque
12:00 – Intervalo para almoço
13:30 – Mesa Redonda: Atestado de óbito – Os problemas e as soluções Conselheiros Dr. Marcos e Dr. Gerson Odilon 1
4:30 – Invasão da medicina – Ações em andamento Consº Federal Alceu Pimentel
15:30 – Assinatura e leitura da Carta – Mensagem: Carta de Penedo
Serviço:
1º Fórum Regional dos Conselhos de Medicina de Alagoas e Sergipe – 2025
Local: Casa da Aposentadoria – Praça Barão de Penedo – Centro Histórico
Data: 14 e 15 de agosto de 2025
Horário: a partir das 8h00
Inscrições gratuitas: www.cremese.org.br ou www.cremal.org.br
