‘Sergipe é aqui’ alcança mais de 230 mil atendimentos em 50 edições realizadas pelo Estado

A dona de casa Aquíssea de Almeida, 29, aguardava há anos para tirar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) Inclusiva para o seu filho, Nicolas Almeida, 10 anos. Mãe de três crianças, a jovem aproveitou a 50ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em seu município, Pedra Mole, nesta quarta-feira, 11, para obter o documento que facilita o acesso a serviços públicos a públicos prioritários.

Para Aquíssea, diante da rotina cansativa de cuidados com os filhos, poder obter o documento perto de casa foi uma grande oportunidade. “Se não fosse a vinda do programa até aqui hoje, precisaria ir para Aracaju, acordar às 4h para pegar o transporte e voltar mais de 15h. Como ele é uma criança atípica, que se irrita fácil, seria um estresse para ele e para mim, e teria, também, o custo com lanche, alimentação, por isso estava adiando, mas, com o serviço aqui, ficou tudo mais fácil, foi maravilhoso”, conta.

O depoimento da dona de casa se assemelha ao de outras milhares de pessoas que, em meio à rotina corrida e atribulações de cada realidade, viram no programa itinerante do Governo do Estado, a oportunidade de resolver pendências, cuidar da saúde e, ainda, adquirir benefícios sociais. Mais do que a oferta de serviços, o ‘Sergipe é aqui’ tem ofertado mais dignidade à população do interior do estado. Desde a primeira edição, realizada em 2023, mais de 240 mil atendimentos foram contabilizados em 50 municípios.

O governador Fábio Mitidieri explica que, a cada edição, uma média de 4,8 mil atendimentos são oferecidos por meio do programa. “São mais de 160 serviços oferecidos no maior programa do nosso governo, que conta, também, com o apoio dos municípios. Chegar à 50ª edição não foi fácil, mas, hoje, é um dia para comemorar, pois já são dois terços dos municípios sergipanos alcançados e temos o compromisso de chegar às 75 cidades, o que logo vamos completar”, destaca.

Cidadania

Criado para aproximar o governo da população, facilitando o acesso a serviços essenciais e promovendo a cidadania, o ‘Sergipe é aqui’ é coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc). Apenas neste ano de 2025, a ação registrou cerca de 60 mil atendimentos aos cidadãos sergipanos. São serviços diversos, como emissão de documentos, incluindo CPF, CIN e IDJovem; exames médicos realizados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal; testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C; além de serviços voltados para segurança alimentar, encaminhamento para vagas de emprego e inscrições em cursos de qualificação profissional.

De acordo com o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, chegar à 50ª edição é um orgulho para a gestão estadual. “O Sergipe é aqui é a gente estar presente, próximo da população, é a humanização do nosso governo. Já se contabilizam mais de 240 mil atendimentos durante essas 50 edições, mas, mais do que isso, são oportunidades, também nas quais o governo chega ao município trazendo mais desenvolvimento, através de obras e ações. É um evento de muita resolutividade de demandas, de questões locais que surgem e, com o governador presente, junto à toda a sua equipe e toda a estrutura de governo, já procura as soluções concretas de imediato”, pontua.

População assistida

Moradora do povoado Gravatá, a agricultora aposentada Josefa Joselina fez questão de comparecer à ação para realizar exames ginecológicos, disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde na Carreta da Mulher. Somente no espaço, ao longo das 50 edições, foram realizados 6.050 atendimentos. “Faço meus exames todo ano. Geralmente preciso ir para Itabaiana fazer pago, com muito mais custo, então fazer aqui foi bem melhor, foi muito mais fácil”, ressalta.

O cuidado com a saúde animal também é propagado no Sergipe é aqui. No Castramóvel, de 2023 a 2025, foram realizados 5.138 atendimentos, entre consultas e castrações. Uma das pessoas que aproveitou a oportunidade e deu ainda mais atenção aos seus pets, foi a estudante Safyra Carvalho, de 17 anos. Ela cuida de cinco gatinhos que retirou das ruas da cidade. Acompanhada da tia, Alba Carvalho, de 59, a adolescente levou três deles, duas fêmeas e um macho, para passar pelo procedimento de esterilização no Catramóvel. “Os dois que tenho em casa já são castrados, mas esses ainda não eram, o que é importante para saúde deles e, também, para ficarem mais em casa. Tenho medo deles irem para rua e não voltarem mais. Se não fosse o Castramóvel não iria fazer agora, então essa ação do governo é muito boa porque muita gente não tem condições para pagar a castração, mas aqui somos priorizados”, revela.

Já o encanador aposentado Jorge de Jesus, de 74 anos, morador do povoado Manuino, em Macambira, município vizinho a Pedra Mole, ter os mais de 160 serviços ofertados pelo Governo de Sergipe próximo de onde mora foi uma grande oportunidade. Ele foi em busca da carteira de gratuidade ofertada pelo DER/SE, serviço que já prestou 1.210 atendimentos. “Graças a Deus eles vieram aqui hoje. Eu já queria tirar o Passe Livre para economizar uma graninha quando preciso viajar, mas para ir tirar em Aracaju, a gente perde praticamente o dia todo, já aqui é pertinho do meu povoado, cerca de 10 minutos de carro”, enfatiza.

Foto: Thiago Santos