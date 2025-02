“SERGIPE É AQUI” ALCANÇA MAIS DE 50% DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS E CHEGA À 40ª EDIÇÃO EM PIRAMBU

Localizado a 30 quilômetros da capital do estado, o município de Pirambu se tornará sede itinerante do Governo de Sergipe. Com mais de 170 serviços ofertados, o programa, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), já beneficiou mais de 180 mil pessoas em 40 municípios do estado. Desta vez, a cidade, conhecida pela forte economia baseada na agricultura, com o cultivo de coco, mandioca e milho, e por ser um dos maiores centros de pesca semi-industrial de Sergipe, receberá toda a estrutura de atendimentos.

Para o governador Fábio Mitidieri, o programa reforça o compromisso da gestão estadual com as demandas municipais dos 75 municípios sergipanos. “O ‘Sergipe é aqui’ é um programa que tem o objetivo de aproximar a gestão dos municípios, da população, e temos obtido resultados positivos com esse trabalho de deslocar a estrutura do Estado, de dialogar diretamente com o sergipano. Na última semana, realizamos o simpósio ‘Juntos por Sergipe’, no qual reunimos os prefeitos, e reforçamos as políticas públicas de desenvolvimento e o compromisso em trabalharmos alinhados pela melhoria da qualidade de vida das pessoas”, destacou.

Durante a quinta-feira, os serviços estarão concentrados no entorno do Colégio Estadual Mário Trindade Cruz e na sede da prefeitura local. Entre os atendimentos disponibilizados para a população estão testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C, vacinação e orientações sobre prevenção de doenças na área da saúde; atualização cadastral e orientações sobre o Cadastro Único (CadÚnico), além de ações da primeira infância e segurança alimentar na assistência social; emissão de carteiras de trabalho digitais, recrutamento e encaminhamento para vagas de emprego e cadastramento para cursos de qualificação profissional pelo Núcleo de Apoio ao Trabalhador (NAT), entre outros.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o programa tem reforçado o compromisso com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida dos sergipanos. “É com grande satisfação que celebramos a 40ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’ em Pirambu, atingindo um marco histórico ao ultrapassar 50% dos municípios sergipanos visitados. O programa tem sido fundamental para levar os serviços do governo diretamente à população, garantindo mais acesso, cidadania e inclusão. Nosso compromisso é continuar avançando, ouvindo as demandas da população e promovendo ações que impactam positivamente a vida dos sergipanos, fortalecendo o desenvolvimento de cada região do estado”, destacou.

O prefeito de Pirambu, Guilherme Melo, enfatizou que as expectativas para receber o programa têm sido positivas entre os pirambuenses. “Estamos muito ansiosos e felizes por recebermos um evento com tamanha estrutura, que sem dúvidas irá ofertar aos pirambuenses serviços de grande relevância, facilitando a vida da nossa população. Só temos a agradecer e parabenizar ao governador Fábio Mitidieri pela idealização desse projeto que tem sido sucesso por onde passa em nosso estado, e em Pirambu, não será diferente”, disse.

