‘Sergipe é aqui’ chega à 50ª edição nesta quarta-feira, 11, no município de Pedra Mole

Desde a primeira edição em fevereiro de 2023, na cidade de Boquim, o programa ‘Sergipe é aqui’ já percorreu 49 municípios do estado, chegando agora à sua 50ª edição. Coordenada pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), a ação itinerante já beneficiou mais de 230 mil sergipanos com um leque de 160 tipos de serviços. Nesta quarta-feira, 11, a cidade, que faz parte do ‘Polo das Serras Sergipanas’ e é conhecida pela tradicional Festa do Vaqueiro, se tornará simbolicamente a sede administrativa de Sergipe por um dia.

Durante o dia, os mais de dois mil habitantes de Pedra Mole terão acesso aos serviços do Sergipe é aqui, em áreas como educação, saúde e infraestrutura. A partir das 8 horas, os atendimentos estarão concentrados no entorno do Centro de Excelência Augusto Franco, com a disponibilidade de renovação de documentos, exames médicos e odontológicos, palestras para as crianças, vistoria veicular, vacinação, orientações jurídicas, cadastro em programas como o Opera Sergipe, recadastramento da tarifa rural e negociação de débitos entre outros.

Para o governador do Estado, Fábio Mitidieri, chegar à 50ª edição do ‘Sergipe é aqui’ é um momento de grande alegria. “Nada mais simbólico do que comemorar esse marco em Pedra Mole, essa cidade acolhedora, que se tornará capital de Sergipe por um dia. Esse é um programa que leva o governo para perto das pessoas, com mais de 160 serviços ofertados à população, reunindo secretarias, órgãos estaduais e ações que transformam a vida das pessoas de forma prática, direta e com cidadania. Foram dezenas de municípios atendidos, milhares de sergipanos beneficiados e, em Pedra Mole, não será diferente”, destacou.

O secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, destacou o trabalho do governo e o impacto positivo que o programa tem na vida dos sergipanos. “Ter praticamente 50 municípios assistidos pelo Sergipe é aqui é um grande marco para o nosso estado, pois com o programa, nos aproximamos cada vez mais das realidades e demandas do nosso povo. Com essa grande estrutura, pensada pelo governador Fábio Mitidieri, a ação tem ampliado, a cada edição, o seu leque de serviços e atendimentos, em uma verdadeira extensão da mão do Estado”, enfatizou.

Segundo o prefeito do município, José Augusto, ter a edição do programa beneficiando Pedra Mole é um grande passo para o futuro. “Estamos todos bastante ansiosos para ofertar, junto ao Governo, todos os serviços do programa para nossa população. Tenho a certeza de que será um dia bastante proveitoso para todos nós”, disse.

Foto: Luiz Henrique Bugia