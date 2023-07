‘Sergipe é aqui’ chega à 8ª edição em Itabaianinha, sul sergipano

A próxima edição do Governo Itinerante ‘Sergipe é aqui’ já tem data marcada para acontecer. Na sexta-feira, 28, o programa do Governo do Estado, que conta com a força-tarefa de secretarias, órgãos estaduais e autarquias da administração pública estadual, desembarca com mais de 100 serviços prestados num só dia, a partir das 8h, na Escola Estadual Joaldo Lima, no município de Itabaianinha, sul sergipano.

Esta é a 8ª edição do ‘Sergipe é aqui’, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil, cuja proposta é fazer a transferência simbólica da capital para a cidade-foco da ação. Também é durante o Governo Itinerante que costumam ser assinadas ordens de serviços para obras estruturantes e ações do governo no município-sede e região.

Até a última edição, em Frei Paulo, agreste sergipano, o ‘Sergipe é aqui’ já contabilizava o atendimento a mais de 30 mil pessoas em suas sete edições (uma média de 4,2 mil por município). Até o momento, o projeto já passou por Boquim, Propriá, Porto da Folha, Estância, Carmópolis, Nossa Senhora das Dores e Frei Paulo.

O objetivo do programa é aproximar a estrutura governamental da população, que normalmente precisa se deslocar até a capital para acessar suas demandas com a administração pública. O ‘Sergipe é aqui’ leva para cada município ações de assistência e inclusão social, educação, realização de exames e testes rápidos, emissões de carteira de identidade, passe livre e renovação de habilitação, cadastramentos de novas empresas, abertura de contas, entre outros inúmeros serviços.

Estarão presentes na edição do ‘Sergipe é aqui’ em Itabaianinha o Banese e Procon, para transações e atendimento ao público; Ceac, para emissão de primeira e segunda vias de CPF (entre outros serviços); SSP, para agendamento de emissão de carteira de identidade; a Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc), para cadastramento e atualização do CadÚnico, e pelos menos mais outras 15 secretarias e órgãos prestando serviços de suas respectivas áreas. Toda a estrutura estará separada em blocos na escola.

Organização

As atividades para realização do ‘Sergipe é aqui’ se iniciam com uma visita técnica da coordenação do programa ao município que sediará as atividades, quando é detalhado ao gestor municipal como o projeto se desenvolverá.

Nesta mesma visita é definido o local de montagem de toda a estrutura e depois a coordenação elabora um croqui com a disposição de salas. Um dia antes de a caravana chegar à cidade é feita a montagem de toda a estrutura, quando tudo é preparado para o dia do ‘Sergipe é aqui’.

Cronograma

E a programação para as próximas edições já está definida: Itaporanga (grande Aracaju), em agosto; Capela (leste sergipano), também no mês de agosto; Tobias Barreto (centro sul sergipano), em setembro; Barra dos Coqueiros (grande Aracaju), em outubro; e, ainda em outubro, Campo do Brito (agreste sergipano).

Foto: Arthuro Paganini