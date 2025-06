“Sergipe é aqui” chega a Nossa Senhora do Socorro na próxima sexta-feira, dia 4

O município de Nossa Senhora do Socorro, na região da Grande Aracaju, se tornará a sede da caravana itinerante do ‘Sergipe é aqui’, que chega à 51ª edição nesta sexta-feira, 4. Após 50 edições e mais de 230 mil atendimentos realizados, o programa se consolidou como meio de aproximação entre a população e o Governo do Estado. Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), o programa possui um leque com mais de 160 tipos de serviços ofertados por diversas secretarias e órgãos parceiros, levando cidadania e humanização aos sergipanos.

Considerado o segundo município mais populoso do estado, Socorro se tornará, por um dia, a capital administrativa de Sergipe. A partir das 8h, a estrutura itinerante estará concentrada no entorno da Escola Estadual Jorge Amado e os mais de 180 mil habitantes da cidade terão acesso a serviços como a emissão da CIN, CPF e Carteira de Trabalho; exames médicos com as carretas do Homem e da Mulher; vacinação; orientação jurídica; quitação de dívidas; cadastro em programas sociais como o Passe Livre, entre outros.

O governador Fábio Mitidieri ressaltou o compromisso da gestão estadual com a interiorização dos serviços públicos e a proximidade com a população. “Chegamos à 51ª edição do ‘Sergipe é aqui’ com o mesmo compromisso de atendimento de qualidade que prestamos nas edições anteriores. Socorro é a segunda maior cidade do estado e não poderíamos falhar com o nosso propósito de aproximar a população dos mais de 160 serviços públicos que prestamos neste dia de cidadania e inclusão que é o governo itinerante”, frisa.

Para o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o impacto positivo do ‘Sergipe é aqui’ tem sido reconhecido em todos os municípios contemplados desde de 2023. “Temos observado como esse programa tem contribuído, a cada edição, estando alinhado com as demandas dos municípios sergipanos. É uma ação que escuta, atende e resolve as demandas de quem mais precisa. Levar o Governo de Sergipe de forma direta ao cidadão, especialmente numa cidade tão desenvolvida como Socorro, é garantir acesso a direitos, gerar inclusão e fortalecer os vínculos com o Estado. É isso que o ‘Sergipe é aqui’ tem feito, e continuará fazendo”, afirma.

A edição também celebra um momento especial para o município, que completa 161 anos de emancipação política neste mês, e o prefeito Samuel Carvalho destacou a relevância da iniciativa. “Estamos muito entusiasmados com a realização do ‘Sergipe é aqui’ no nosso município porque sabemos da importância e da dimensão desse programa, que leva dezenas de serviços essenciais diretamente à população, facilitando o acesso e promovendo cidadania. A chegada da edição em Socorro não poderia acontecer em momento melhor, já que julho é o mês em que celebramos o aniversário da cidade, então o programa vem como um verdadeiro presente para o nosso povo”, destaca.

