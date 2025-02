‘Sergipe é aqui’ chega a Pirambu e população elogia os serviços

Para o Governo do Estado, a assistência à saúde de qualidade é sempre prioridade. Com esse objetivo em todas as quarenta edições do Sergipe é aqui, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) esteve presente oferecendo testes rápidos, na Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’, consultas ginecológicas e urológicas, nas Carretas da Mulher e do Homem, consultas odontológicas, por meio do Programa Sorrir Sergipe, além de outros serviços de saúde, sempre prestando orientação e cuidado para os sergipanos.

Nesta quinta-feira, 6, foi a vez da população pirambuense aproveitar as ações da ação itinerante do Sergipe é aqui.

“É gratificante ver como esses serviços estão contribuindo para o bem-estar da população que mais precisa, que não possui condições de ir até Aracaju realizar esses exames. Que mais ações como essa ocorram aqui em nossa cidade, precisamos desse cuidado integral”, conta o artesão Davisson William de Carvalho, de 38 anos.

A Unidade Móvel ‘Fique Sabendo’ realizou testes rápidos de HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C, além de prestar orientação com profissionais de saúde. Isso objetiva o aconselhamento sobre a prevenção ou diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis. “Esse Governo é bom demais. Fiquei muito feliz com os testes rápidos que fizeram aqui. É uma oportunidade única de cuidar da saúde sem precisar gastar nada e, ainda, a equipe foi super atenciosa”, ressalta a pescadora Ana Carolina da Anunciação, de 34 anos.

Quem compartilha da mesma opinião é o motorista João Batista dos Santos, que veio exclusivamente para a consulta odontológica do programa ‘Sorrir Sergipe’, que conta com profissionais qualificados para atender os sergipanos. “Como muitos homens da minha idade, eu costumava negligenciar as consultas no geral, principalmente por sempre colocar desculpa no trabalho, mas, quando soube que haveria atendimento gratuito no evento, não hesitei em vir e eles explicaram o que eu preciso fazer para manter a saúde bucal. São detalhes simples que fazem toda a diferença na minha qualidade de vida”, destaca João.

Para acessar os serviços, basta apresentar documento com foto e levar exames atualizados em casos de consultas. Segundo a servidora pública Juliana do Nascimento, de 38 anos, o atendimento foi excepcional. “A consulta ginecológica na Carreta da Mulher foi realizada em um ambiente confortável, onde me senti segura para fazer todas as perguntas. Os profissionais não só realizaram os exames necessários, mas também me forneceram informações sobre cuidados preventivos. É um alívio saber que temos esse suporte disponível”, finaliza Juliana.

Outros serviços

Durante o Sergipe é aqui, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) deu orientações sobre a importância da doação de sangue e a coleta de amostras, com cinco mililitros de sangue, para o cadastro de doador de medula óssea, ação tão primordial para salvar vidas.

Já o Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV) distribuiu a Cartilha do Usuário e orientando a população sobre os serviços realizados na unidade.