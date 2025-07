‘Sergipe é aqui’ chega à sua 52ª edição e oferta serviços no município de Aquidabã na sexta

O programa se consolidou como uma ferramenta de aproximação entre o Governo do Estado e a população; até agora, já se somam mais de 240 mil atendimentos realizados

Desde fevereiro de 2023, o ‘Sergipe é aqui’, programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), tem percorrido todas as regiões de Sergipe, promovendo cidadania e assistência por meio da oferta de serviços humanizados. Na sexta-feira, 18, na 52ª edição do programa, será a vez do município de Aquidabã, localizado a 95 quilômetros da capital sergipana, receber a caravana itinerante da administração estadual. São mais de 160 tipos de serviços e centenas de atendimentos ofertados pelas secretarias e órgãos parceiros do estado.

Durante a sexta-feira, a partir das 8h, toda a estrutura do ‘Sergipe é aqui’ estará concentrada no entorno da Escola Estadual Francisco Figueiredo e do Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Nações Unidas. O Governo de Sergipe vai disponibilizar serviços como castração de felinos; atendimentos para proteção ao consumidor (Procon); doação e cadastro para o banco de medula óssea; emissão de documentos como CIN, CPF e renovação da CNH; exames médicos e odontológicos; orientações jurídicas com a Defensoria Pública; oficina de segurança alimentar; recadastramento da tarifa rural; e até testes de DNA.

Para o secretário-chefe da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo, o objetivo central do programa é possibilitar o atendimento do maior número de pessoas, descentralizando serviços importantes que ampliam o acesso à cidadania e proporcionam bem-estar aos sergipanos. “Preparar cada edição do ‘Sergipe é aqui’ é ter a certeza de que, em cada detalhe, o programa será usufruído da melhor forma pela população e que ela sairá de lá satisfeita e com todas as suas demandas atendidas. Estamos caminhando para mais de dois terços dos municípios já contemplados, e é impressionante ver a evolução que tivemos”, destaca.

A prefeita de Aquidabã, Ana Helena de Carvalho, ressaltou que ver o ‘Sergipe é aqui’ chegando à ponta é uma alegria para a cidade. “Temos carros de som e nossas rádios já estão a todo vapor, informando sobre a chegada do programa ao nosso município. Aquidabã se tornará a capital de Sergipe por um dia, e sabemos que esse leque de serviços irá contribuir bastante com as nossas pastas municipais”, frisa.

Texto e foto assessoria