‘Sergipe é aqui’ em Aquidabã terá entrega de cartões CMais e emissão de carteira de identidade

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) marca presença nesta sexta-feira, 17, na 52ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa itinerante do Governo de Sergipe, que leva serviços públicos para todos os municípios do estado. Desta vez, a ação será realizada no município de Aquidabã, no médio sertão sergipano.

Entre os principais serviços ofertados pela Seasic estão a entrega dos cartões do programa CMais, que garante transferência de renda para famílias em situação de vulnerabilidade, e a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), com prioridade para pessoas com deficiência, idosos, pacientes com câncer e pessoas com fibromialgia, ação realizada por meio do programa CIN Inclusiva.

Além disso, a Seasic promoverá uma ampla gama de atividades por meio de suas diretorias, oferecendo atendimentos, rodas de conversa, oficinas e orientações voltadas para a garantia de direitos e a promoção da cidadania.

O ‘Sergipe é aqui’ tem como objetivo descentralizar os serviços públicos e aproximar a população do interior dos atendimentos oferecidos pelo Governo do Estado. Desde sua criação, a iniciativa já percorreu dezenas de municípios sergipanos, levando cidadania e dignidade a quem mais precisa.

Aquidabã, cidade anfitriã da edição desta sexta-feira, está localizada a cerca de 96 km da capital Aracaju e possui forte tradição cultural e religiosa. Com esta ação, o Governo do Estado reforça seu compromisso de promover o desenvolvimento regional e garantir acesso aos direitos básicos para toda a população sergipana.

Confira os serviços que serão disponibilizados:

Diretoria de Proteção Social

Entrega do Cartão CMais;

Apoio técnico ao Cadastro Único, Procad e Programa Bolsa Família;

Roda de Conversa Intersetorial para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Diretoria da Primeira Infância

Visitas às creches municipais;

Escuta de crianças entre 4 e 6 anos de idade;

Roda de conversa com equipe multiprofissional;

Orientações para futuras escutas municipais;

Oficina do Brincar Criativo.

Diretoria de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Produtiva

Atividades de educação alimentar e nutricional com uso de materiais visuais e informações sobre grau de processamento dos alimentos;

Oficina sobre aproveitamento integral dos alimentos e alimentação saudável;

Divulgação do Selo Nacional da Agricultura Familiar (SENAF);

Orientações sobre o programa Mão Amiga;

Oficina de hortas urbanas e periurbanas;

Explicações sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA);

Avaliação antropométrica;

Oficina de segurança alimentar com degustação de preparações;

Exposição de Arranjos Produtivos Locais (APLs).

Diretoria de Inclusão e Direitos Humanos

Emissão da CIN Inclusiva para PcDs, idosos e grupos com prioridade;

Presença de intérprete de Libras;

Roda de conversa sobre retificação de nome e gênero para a população LGBTQIAPN+;

Atividade infantil “Inclusão pela Arte”;

Sessão de cinema com o projeto Cine POP dos Direitos Humanos, seguida de dinâmica com o público.