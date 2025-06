Sergipe é Aqui: Energisa leva serviços para Feira Nova, nesta sexta-feira

A Energisa Sergipe participará da 49ªedição do Sergipe é Aqui que acontecerá nesta sexta-feira (06), no município de Feira Nova. A ação acontecerá Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral Maria Montessori, a partir das 8h.

Durante evento, a população pode acessar os serviços da Energisa como mudança de titularidade, atualização cadastral, tarifa social, recadastramento da tarifa rural e negociação de débitos. O coordenador comercial da Energisa Sergipe, Francis Guimarães, destaca que os clientes podem aproveitar o evento para resolver pendências com a distribuidora.

“O nosso stand está há disposição dos clientes que queiram resolver qualquer pendência com a Energisa. Pode ser uma mudança de titularidade, cadastro na tarifa social e negociação de débitos. O nosso objetivo é estar cada vez mais perto dos nossos clientes e oferecer um atendimento personalizado”, afirma Francis Guimarães.

Um dos serviços oferecidos é a negociação de débitos. Os clientes com mais uma fatura em aberto podem realizar a negociação no stand da Energisa com condições especiais. Basta comparecer ao local com a conta de energia e documento de identificação.

O cadastro no Programa Tarifa Social é um dos benefícios oferecidos. A Energisa atende 240 mil clientes, mas ainda há um potencial de 140 mil clientes que podem receber o benefício e não estão cadastradas. Têm direito ao benefício as famílias que se enquadram em um dos seguintes critérios:

-Estarem inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa;

-Terem entre seus membros pessoas com doenças que exigem uso contínuo de equipamentos elétricos, com renda familiar de até três salários-mínimos;

-Famílias indígenas, quilombolas ou com integrantes que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Texto e foto Adriana Fritas