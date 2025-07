Sergipe é Aqui: Energisa leva serviços para o município de Nossa Senhora do Socorro

Nesta sexta-feira, 04, a Energisa levará serviços para mais uma edição do Sergipe é Aqui, ação realizada pelo Governo do Estado, que acontece em Nossa Senhora do Socorro. A população pode ter acesso aos serviços a partir das 8h no entorno da Escola Estadual Jorge Amado. Neste mês, a ação também acontecerá nos municípios de Aquidabã e General Maynard.

O evento contará com mais de 160 serviços gratuitos ofertados à população em várias áreas. Os clientes da Energisa podem acessar serviços como Durante evento, a população pode acessar os serviços de cadastro no programa tarifa social, recadastramento da tarifa rural, mudança de titularidade, negociação de débitos e entre outros.

“Os nossos clientes podem procurar o nosso stand e regularizar pendências. Estamos com atendentes ao longo do dia no espaço para atender a todos que buscarem os nossos serviços. Se precisa mudar de titularidade, atualizar cadastro ou qualquer outro serviço, só procurar o nosso stand”, afirma o coordenador comercial, Francis Guimarães.

Os clientes também podem realizar a negociação de débitos no local. Quem tiver com mais de uma conta em atraso, basta levar documento de identificação e a conta de energia para ser atendido. A Energisa está oferecendo condições especiais para clientes colocarem as contas em dia.

Canais de atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site:energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

Por Adriana Freitas