‘Sergipe é aqui’ leva mais de 160 serviços para Pedrinhas nesta quarta

Localizada a 89 quilômetros de Aracaju, e conhecida como importante polo da citricultura sergipana, a cidade de Pedrinhas, sul sergipano, recebe nesta quarta-feira, 30, a 35ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’. Com uma população estimada em sete mil habitantes, a cidade será por um dia, a sede simbólica da administração estadual, com a presença do governador Fábio Mitidieri e toda equipe de secretários e gestores estaduais. O principal objetivo do programa é humanizar os atendimentos e aproximar a população da gestão, ofertando serviços que, na maioria das vezes, estão disponíveis somente na capital.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Seec), o governo itinerante retorna para região sul de Sergipe para ofertar mais de 160 serviços de promoção à cidadania e bem estar para a população. A partir das 8h, os serviços estarão concentrados no entorno do Centro de Excelência Doutor Jessé Fontes e na sede da administração local. Dentre as ações prestadas está a acesso a emissão de documentos, como o RG, CPF e a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); realização de exames médicos e odontológicos; orientações jurídicas; recadastramento da tarifa rural e negociação de débitos com o Procon.

Para o secretário de Estado-Chefe da Casa Civil (Secc), André Clementino, o objetivo do programa é ofertar em uma estrutura itinerante os atendimentos já disponibilizados na capital, para quem mais precisa no interior do estado. “Estamos nos últimos preparativos junto à prefeitura de Pedrinhas para realizarmos mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’ e entregarmos mais um dia de atendimentos humanizados, em diversas áreas, para todos os moradores da região”, destacou.

Segundo a prefeita de Pedrinhas, France de Domingos, a chegada do ‘Sergipe é aqui’ tem sido vista como uma oportunidade única para que os pedrienses consigam resolver, em apenas um dia, todas as pendências que porventura tenham. “Desde renegociações de dívidas, passando por exames e consultas na área da saúde e atendimentos na agricultura, sabemos que todos poderão aproveitar esse dia e estamos muito gratos por termos sido escolhidos para receber o programa”, destacou a prefeita.

Em sua 35ª edição, o programa ‘Sergipe é aqui’ já realizou mais de 165 mil atendimentos nas cidades que passou, aproximando cada vez mais a gestão da população, acolhendo as demandas locais de cada município e promovendo a cidadania e bem estar para todos.

Foto: Luiz Henrique Bugia