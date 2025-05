‘Sergipe é aqui’ leva serviços educacionais a São Francisco na terça-feira

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) vai levar ao município de São Francisco, localizado na região do baixo São Francisco, uma série de serviços educacionais como parte da programação da 47ª edição do programa de gestão itinerante ‘Sergipe é aqui’. A ação acontecerá na próxima terça-feira, 13, a partir das 8h, na Escola Municipal Leandro Maciel, no Centro da cidade.

Serão ofertados programas como Estudante Cidadão e CPF na Mão, com a emissão gratuita do documento, e a matrícula escolar, permitindo que os estudantes realizem matrículas online. A programação também inclui exposições das iniciativas Alfabetizar pra Valer e Busca Ativa Escolar, além da participação da Biblioteca Pública Epiphanio Dória, que promoverá atividades pedagógicas, recreativas e oficinas de contação de histórias.

Também serão promovidas palestras com o Serviço de Projetos Escolares em Direitos Humanos e o Resolva Aqui, que viabiliza a emissão de certificados, guias de transferência e regularização da vida escolar dos estudantes.

Gestão itinerante

O programa ‘Sergipe é aqui’ é uma iniciativa do Governo de Sergipe que leva mais de 16- serviços públicos a diversos municípios sergipanos. Por meio dele, a Seed oferece serviços como a emissão de certificados, atividades pedagógicas, contação de histórias, matrículas online, entre outros. O ‘Sergipe é aqui’ visa aproximar o governo da população e facilitar o acesso a serviços essenciais.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), o programa tem como objetivo principal aproximar a gestão estadual da população, levando serviços públicos diretamente aos municípios. A meta do Governo de Sergipe é alcançar os 75 municípios sergipanos ao longo dos quatro anos de gestão.

Foto: Ascom/Seed