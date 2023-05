Sergipe é aqui’ leva sua quinta edição ao município de Carmópolis nesta sexta-feira

Às vésperas da quinta edição, o ‘Sergipe é aqui’ já se consolida como uma ação que aproxima o Governo do Estado dos cidadãos em todo o território sergipano. Disponibilizando serviços variados, a iniciativa materializa uma proposta itinerante que pretende alcançar cada um dos 75 municípios. A população de Estância, na região sul, recebeu o último evento, no qual quase cinco mil atendimentos foram registrados. Agora, o município de Carmópolis, no leste, se prepara para se tornar a sede da administração estadual na próxima sexta-feira, 26.

Na última edição do ‘Sergipe é aqui’, foram disponibilizados 134 serviços, com 4.937 atendimentos registrados. No total, 475 servidores do Estado atuaram na realização do evento, além de 55 colaboradores do município. Quinze secretarias estiveram envolvidas, além de órgãos como a Superintendência da Juventude de Sergipe (Superjuv), a Fundação de Saúde Parreiras Horta, o Banese, o Detran e a Prefeitura de Estância. As secretarias também levaram suas entidades filiadas, totalizando mais de 40 órgãos em atuação.

Para a edição de Carmópolis, que acontecerá na Escola Estadual Poeta José Sampaio, mais de 160 serviços serão oferecidos. A novidade da vez é o Castramóvel, que ofertará intervenções cirúrgicas em animais domésticos. A Defensoria Pública do Estado de Sergipe também estará presente pela primeira vez no evento, com a emissão de certidões de nascimento, de casamento e de óbito. Também será possível o acesso a orientações jurídicas.

“A emissão de certidões de nascimento era uma demanda no município, que agora poderemos atender. Também haverá direcionamentos em ações de família, como divórcio e união estável, assim como informações relacionadas a procedimentos cirúrgicos”, resume o secretário adjunto da Casa Civil, André Clementino.

Ainda segundo o secretário, a pesquisa sobre as necessidades de cada município é uma constante no planejamento do ‘Sergipe é aqui’. “Sempre fazemos um estudo das demandas reprimidas em cada município, junto aos gestores. A quantidade de serviços depende muito do tamanho da população e das informações que as equipes de cada prefeitura nos passam”, explica.

Balanço

Até o momento, o ‘Sergipe é aqui’ já esteve em outros três municípios, além de Estância: Boquim, no sul sergipano; Propriá, no baixo São Francisco, e Porto da Folha, no alto sertão. Somando todas as edições, o evento proporcionou mais de 20 mil atendimentos. Agora, na edição carmopolitana, cerca de 450 servidores participarão da programação, sendo quase 400 do Estado e em torno de 50 da prefeitura.

“Na primeira edição, em Boquim, começamos com 104 serviços. Hoje, conforme determinação do governador Fábio Mitidieri, estamos com quase 170, para que possamos ofertar a maior variedade possível de atendimentos”, frisa André Clementino.

Uma das estreias entre os serviços em Estância foi a coleta de sangue para cadastro de medula óssea, oferecido via Fundação Parreiras Horta. Também foram disponibilizados exame de rastreamento de câncer de próstata e de detecção de HIV, sífilis e toxoplasmose.

Foto: Arthuro Paganini