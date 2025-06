‘Sergipe é aqui’ será realizado em Pedra Mole nesta quarta-feira, dia 11

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), realizará, nesta quarta-feira, 11, a 50ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’, em Pedra Mole. Durante todo o dia, os moradores do município do agreste central sergipano terão acesso a um leque de serviços. A estrutura itinerante estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Augusto Franco e na sede da prefeitura do município, a partir das 8h.

Serão ofertados atendimentos como emissão de documentos, incluindo CPF, CIN e IDJovem; exames médicos realizados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal; testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C; além de serviços voltados para segurança alimentar, encaminhamento para vagas de emprego e inscrições em cursos de qualificação profissional. O programa busca aproximar o governo da população, facilitando o acesso a serviços essenciais e promovendo a cidadania.

Serviços de saúde diversos serão disponibilizados durante o ‘Sergipe é aqui’ em Pedra Mole

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) disponibilizará consultas, exames e testes rápidos na 50ª edição do ‘Sergipe é aqui’, nesta quarta-feira, 11, no município de Pedra Mole. Na ação itinerante, também serão ofertados avaliação odontológica para a orientação e prevenção do câncer bucal e exames sorológicos.

Os testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C na unidade móvel ‘Fique Sabendo’ têm o objetivo de promover a detecção precoce. A previsão é de 70 atendimentos para pessoas sexualmente ativas, com idade superior a 15 anos. Elas serão atendidas por ordem de chegada, de acordo com a senha liberada.

Os exames sorológicos realizados por meio do Laboratório Central de Sergipe (Lacen) têm o intuito de detectar a dengue, zika, chikungunya e toxoplasmose. Além disso, o Lacen fará orientações e coleta de exames para gestantes por meio do Programa de Proteção à Gestante (Protege).

Já o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) fará orientações sobre a importância da doação de sangue e a coleta de amostras, com cinco mililitros de sangue, para o cadastro de doador de medula óssea.

Opera Sergipe

A população do município contará com o programa Opera Sergipe para a realização de consultas e agendamento de exames pré-operatórios no prestador credenciado e marcação da data da cirurgia, caso o paciente esteja apto para o procedimento. Ao todo, o Opera Sergipe oferta 34 procedimentos eletivos para devolver a saúde e o bem-estar de milhares de sergipanos.

Outros serviços

O ‘Sorrir Sergipe’ também realizará avaliações odontológicas com o objetivo de detectar precocemente o câncer de cavidade oral, conhecido popularmente como câncer de boca. Durante a avaliação, os pacientes que apresentarem lesões suspeitas de câncer passarão pelo olhar direcionado de um cirurgião bucomaxilofacial e estomatologista, sendo encaminhados para atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEOs).

O Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV) estará presente na ação com a distribuição da Cartilha do Usuário e orientando a população sobre os serviços realizados na unidade.

Durante a ação itinerante, a SES oferece serviços de saúde animal, incluindo consultas veterinárias e castração de gatos cadastrados, por meio do Castramóvel.

Foto: Flávia Pacheco