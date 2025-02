“Sergipe é aqui” será realizado em Pirambu nesta quinta-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizará, nesta quinta-feira, 6, a 40ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ no município de Pirambu. Durante todo o dia, os moradores de Pirambu, povoados e municípios vizinhos terão acesso a um leque de serviços. A estrutura itinerante estará montada no entorno do Colégio Estadual Mário Trindade Cruz e na sede da Prefeitura de Pirambu, a partir das 8h.

Serão ofertados atendimentos como emissão de documentos, incluindo RG e Carteira de Trabalho; testes rápidos para HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C; vacinação; orientação sobre o CadÚnico; atualização cadastral; oficinas de segurança alimentar; encaminhamento para vagas de emprego; inscrições em cursos de qualificação profissional; e orientações jurídicas. O programa busca aproximar o governo da população, facilitando o acesso aos serviços essenciais e promovendo a cidadania.

Foto ASN