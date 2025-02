‘Sergipe é aqui’ será realizado na Barra dos Coqueiros nesta sexta

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizará, nesta sexta-feira, 14, a 41ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ na cidade de Barra dos Coqueiros. A partir das 8h, os moradores da Barra e municípios vizinhos terão acesso a atendimentos e serviços ofertados por diversas pastas da gestão estadual. Durante o dia, a estrutura itinerante estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Dr. Carlos Firpo e na sede da prefeitura local.

A edição contará com a oferta de mais de 160 serviços à população, em áreas como: orientação sobre o CadÚnico e benefícios sociais; atendimento odontológico; inscrição e encaminhamento para vagas de emprego; atendimento ao Procon para orientações sobre direitos do consumidor; e acesso a serviços do Detran, como emissão de guias e consulta de débitos. Durante a edição, também serão assinadas ordens de serviço para obras que beneficiarão a cidade e região.