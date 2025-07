Sergipe é cenário de mais uma novela da Rede Globo e potencializa visibilidade turística, em Canindé

O estado de Sergipe foi escolhido, mais uma vez, como cenário para uma novela da Rede Globo de Televisão. A obra “Guerreiros do Sol”, original da plataforma de streaming Globoplay, teve como locações o Vale dos Mestres, a Fazenda Mundo Novo e o Assentamento Adão Preto, no município de Canindé de São Francisco, no Alto sertão. A ambientação da novela em terras sergipanas contribui para enaltecer a cultura e a história locais, já que Sergipe foi palco de episódios do cangaço no Brasil, o que potencializa a visibilidade turística do estado.

Entre as locações sergipanas, destaque para a Grota do Angico, entre Canindé de São Francisco e Poço Redondo, local das mortes de Virgulino Ferreira, o Lampião, Maria Bonita, e de nove integrantes do bando dele. Inclusive, para pedir licença aos espíritos dos cangaceiros, a equipe da rede de televisão promoveu um ato simbólico no local. As gravações da novela foram iniciadas em maio de 2023, estendendo-se por oito meses. Em Sergipe, a equipe e parte do elenco passaram dois meses na região.

O estado já serviu de cenário para outras obras produzidas pela Rede Globo, como as novelas ‘Cordel Encantado’ (2011) e ‘Velho Chico’ (2016), e a minissérie ‘Amores Roubados’ (2014). Há também produções cinematográficas, como ‘Orquestra dos Meninos’, ‘Senhor dos Labirintos’ e ‘Aos ventos que virão’, que foram gravadas em solo sergipano, demonstrando o potencial da região como cenário para o audiovisual.

A secretária interina de Estado do Turismo, Daniela Mesquita, comentou que “Guerreiros do Sol”, com sucesso de audiência, atrai a curiosidade das pessoas em conhecer os lugares onde foram gravadas as cenas da novela. Diante disso, a obra televisiva contribui para potencializar a visibilidade turística do estado.

“Como Sergipe passa a ser mostrado de outra forma, as pessoas compreendem que nosso estado tem muito mais a oferecer além do turismo sol e praia, que já é consolidado. Temos história e cultura capazes de atrair turistas, cujo interesse e fascínio é saber mais sobre o cangaço no país. E Sergipe tem a Rota do Cangaço, que ganha ainda mais notoriedade com essa obra, além de a região contar com o famoso Cânion de Xingó, o quinto maior cânion navegável do mundo”, avaliou.

A Rota do Cangaço em Sergipe é um circuito turístico que explora locais históricos relacionados ao cangaço, movimento que ocorreu no Nordeste brasileiro. O passeio, geralmente, envolve uma viagem de barco pelo Rio São Francisco, seguida por uma trilha que leva à Grota de Angicos, onde ocorreu a emboscada que matou Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros em 28 de julho de 1938.

Nessa data, que em 2025 completa 87 anos, é celebrada uma missa em homenagem ao grupo de cangaceiros mortos e tem a presença de centenas de pessoas. Entre elas estão, turistas, estudantes, pesquisadores e admiradores do cangaço, assim como amigos e familiares de Expedita Ferreira, filha de Lampião e de Maria Bonita.

Foto: Estavam Avellar/Globo