Sergipe é o 1º do Nordeste na Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE

Sergipe apresentou resultado positivo em dezembro de 2024 no setor de serviços, o que mais emprega na economia. Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada nesta quarta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no acumulado do ano, Sergipe alcançou um crescimento de 13,1% na Receita Nominal, conquistando o 1º lugar na região Nordeste e 2º no ranking nacional. O dado faz referência ao período de janeiro a dezembro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023.

De acordo com a análise do Observatório do Trabalho, que integra a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), ao observar o volume de serviços, que diz respeito à quantidade prestada, Sergipe teve um aumento de 7,1%, novamente liderando na região e ficando em 3º lugar nacionalmente. O quesito ‘receita nominal’ faz referência ao valor monetário destes serviços, ou a diferença entre as receitas e as despesas totais no período investigado.

Já no levantamento do mês de dezembro de 2024, em relação à variação da Receita Nominal, comparada ao mês anterior, Sergipe obteve o 2º melhor resultado entre os estados nordestinos, e 3º entre os 27 estados do país. Para o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, o crescimento de 13,1% no ranking nacional comprova que Sergipe vive um momento de avanço econômico significativo, robustez do setor de serviços e reforça a confiança dos empreendedores no ambiente econômico sergipano.

“Além disso, o aumento de 7,1% no Volume de Serviços, novamente a melhor marca regional e a 3ª maior do Brasil, reforça que o consumo e as atividades econômicas estão em plena expansão. Esse desempenho reflete diretamente na geração de emprego e renda. O fortalecimento do setor de serviços, aliado a políticas públicas estratégicas de qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo, tem sido essencial para ampliar as oportunidades para os trabalhadores sergipanos. Os investimentos do Governo do Estado têm criado um cenário favorável para negócios e desenvolvimento sustentável, possibilitando que mais pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho e a melhores condições de vida”, ressalta o secretário.

Pesquisa

A PMS produz indicadores do comportamento conjuntural do setor de serviços no país, pesquisando a receita bruta nas empresas formais com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

O índice do IBGE considera os serviços das seguintes seções: transporte, armazenagem e correio, alojamento e alimentação, informação e comunicação, atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares, artes, cultura, esporte e recreação, entre outras atividades de serviços.

Para Jorge Teles, o avanço econômico de Sergipe em 2024 é resultado de um conjunto de fatores que incluem políticas de atração de investimentos, inovação, qualificação da mão de obra, incentivo ao empreendedorismo local e fortalecimento do turismo como vetor de desenvolvimento. “Um setor fundamental para esse crescimento é o turismo, que faz parte da cadeia de serviços e tem sido um dos grandes motores da economia sergipana. Nos últimos anos, ações estratégicas de fortalecimento do turismo, como a valorização do potencial cultural e natural do estado, os investimentos na divulgação do destino Sergipe e a realização de grandes eventos, vêm gerando impactos positivos. O resultado é um aumento no fluxo de visitantes, maior ocupação na rede hoteleira, crescimento no setor gastronômico e fortalecimento do comércio local”, comenta o secretário de Estado do Trabalho.

Foto: Igor Matias