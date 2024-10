SERGIPE É O 3º DO PAÍS EM MELHORIA NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA POPULAÇÃO, DIZ PESQUISA DO DATASENADO

A nova edição da pesquisa Panorama Político, realizada pelo Instituto de Pesquisa DataSenado, aponta para a percepção de melhoria financeira entre os sergipanos no último semestre. Realizado por meio de amostragem probabilística, o estudo revelou que, em Sergipe, 25% das pessoas consultadas afirmaram que a própria situação econômica melhorou nos últimos seis meses, o 3º maior percentual do Brasil nesse quesito. O valor também está acima do constatado nacionalmente (19%). O levantamento foi divulgado pelo Senado Federal na última terça-feira, 1º, e este ano avaliou aspectos relacionados a apostas esportivas, golpes digitais e endividamento em todo o país.

O resultado é reflexo do trabalho contínuo do Governo do Estado na promoção de políticas de geração de emprego e renda, que também têm impactado positivamente em outras estatísticas. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), somente entre janeiro de 2023 e agosto de 2024, foram criados 22.396 novos postos de trabalho em Sergipe, e no último mês de agosto, o estoque de empregos no estado ultrapassou os 336 mil. “Os números econômicos e de geração de emprego corroboram os dados da pesquisa. Com um conjunto de políticas públicas nas áreas de trabalho, capacitação, atração de investimentos e inclusão, temos conseguido avançar socioeconomicamente”, argumenta o governador do Estado, Fábio Mitidieri.

Outro ponto destacado por Mitidieri diz respeito à taxa de desocupação no estado, que apresentou uma redução relevante desde o início da atual gestão, especialmente entre o 4º trimestre de 2022 e o 2º trimestre de 2024. “No final de 2022, a taxa era de 11,9%, e no segundo trimestre de 2024 caiu para 9,1%. Essa diminuição de 2,8 pontos percentuais reflete uma melhoria no mercado de trabalho no estado durante o período analisado. É a menor taxa de desocupados desde o 3º trimestre de 2015. Nosso estoque de empregos anual aumentou 4,9%. Por isso essa percepção das pessoas de que melhorou a própria situação econômica”, complementa o chefe do Executivo estadual.

Outros indicadores

Além desses, outros números comprovam que Sergipe obteve uma significativa diminuição da desigualdade salarial. Segundo dados apresentados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) 2023, em um ano, o estado saiu de 0,455 em 2022 para 0,355 em 2023 no Índice de Gini – ferramenta que mede o grau de concentração de renda a partir da diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. A redução fez Sergipe avançar dez colocações no ranking nacional de melhores índices de distribuição de renda, saltando da 23ª para a 13ª colocação, ou seja, no estado, os valores passaram a ser distribuídos de maneira mais equitativa entre a população sergipana.

Ainda conforme os dados do Rais 2023, o estoque de empregos no estado cresceu 4,9%, aumentando de 297.637 em 2022 para 312.165 em 2023. O setor de serviços continua a ser o maior empregador, representando 45,9% do total de empregos.

Sergipe também se destacou na 9ª posição do ranking nacional quanto à variação da remuneração média, que teve um aumento de 4,8%, com a Indústria apresentando a maior remuneração média de R$ 3.000,88.

Foto: Igor Matias