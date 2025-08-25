SE é o 3º estado do NE com maior percentual de domicílios unipessoais

Em 2024, em Sergipe, o arranjo domiciliar mais frequente foi o nuclear, que correspondia a 64,5% do total de domicílios, mas que apresentou queda em relação a 2012 (70,5%).

O arranjo nuclear consiste em um único núcleo formado pelo casal, com ou sem filhos (inclusive adotivos e de criação) ou enteados. São também nucleares as unidades domésticas compostas por mãe com filhos ou pai com filhos, as chamadas monoparentais.

As informações são do módulo Características Gerais dos Domicílios e Moradores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada na última sexta-feira (22), pelo IBGE. Essa é a primeira divulgação anual após a reponderação dos dados com base no Censo 2022.

Já as unidades domésticas unipessoais, ou seja, compostas apenas por um morador, tiveram crescimento no mesmo período, passando de 10,9% para 18%, um aumento de 7,1 pontos percentuais (p.p.). Esse índice coloca as unidades domésticas unipessoais como a segunda mais frequente do estado e Sergipe como o terceiro estado do Nordeste com maior percentual de domicílios unipessoais, atrás apenas da Bahia (19,9%) e Pernambuco (19,5%)

Em Sergipe, a unidade estendida, constituída pela pessoa responsável com pelo menos um parente, formando uma família que não se enquadra em um dos tipos descritos como nuclear, correspondia a 16,6% em 2024, mesmo índice de 2012.

Faixas etárias e cor ou raça

A distribuição por grupos etários mostra uma tendência envelhecimento da população. Em Sergipe, em 2012, a população com menos de 30 anos de idade era 54,2% do total, passando para 41,8%, em 2024. Já a população de 30 anos ou mais cresceu no período 2012-2024, passando de 45,9% para 58,1%. Entre os idosos, destaca-se a expansão da participação das pessoas de 65 anos ou mais de idade, que atinge 9,7% da população total em 2024, frete a 6% em 2012.

A razão de sexo indica haver 91,1 homens para cada 100 mulheres em Sergipe. A população masculina apresenta padrão mais jovem que a feminina. Em 2024, a partir dos 30 anos, no entanto, o percentual de mulheres era superior ao dos homens em todas as faixas de idade. Na faixa dos 65 anos ou mais, são 72,7 homens para cada 100 mulheres.

No estado, entre 2012 e 2024, o percentual da população que se declarava de cor ou raça branca caiu 2,3 pontos percentuais, passando de 25,6%, em 2012, para 23,3%, em 2024. Também houve uma diminuição entre os que se declaram como pardos, passando de 66,4%, em 2012, para 63,6% em 2024. Já a proporção de pessoas declaradas pretas subiu de 7,8% em 2012 para 12,6% em 2024.

Domicílios

Em 2024, do total de domicílios de Sergipe, 24,9% eram alugados frente a 37% de domicílios alugados em Aracaju. Já imóveis próprios já pagos representam 60,7% em Sergipe contra 51,2% em Aracaju. O percentual de imóveis próprios já pagos é menor do que o registrado em 2012, quando Sergipe tinha 73% dos domicílios próprios já pagos e Aracaju, 62,9%.

Do total de domicílios de Sergipe, em 2024, 88,8% possuíam paredes externas de alvenaria/taipa com revestimento. Esse contingente representa uma alta de 4,3 p.p em relação a 2023. Os domicílios têm como material predominante na cobertura (telhado) telha sem laje de concreto, representando 74,5%, enquanto que 15,5% possuem telha com laje de concreto.

Superintendência estadual do IBGE em Sergipe – Foto: G/F