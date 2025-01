Sergipe é o 7º estado do Brasil e o 3º do NE com maior crescimento do estoque de empregos no ano de 2024

O estado de Sergipe é o 7º do país em crescimento percentual (4,81%) no acumulado do ano de 2024 e 3º do Nordeste, na variação relativa do estoque de emprego, com 342.868 postos de trabalho.

Este resultado reflete o acumulado do ano (janeiro a dezembro), na comparação com o resultado de 2023. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta quarta-feira, 30, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem).

O levantamento também coloca o estado na 13ª posição no ranking nacional no saldo acumulado de empregos, que é a diferença entre o número de admissões e demissões naquele período. Com um saldo de 15.729 no acumulado do ano, houve um aumento de 18% na comparação dos resultados de 2024 com 2023 (13.322), e de 33%, na comparação dos resultados de 2024 com 2022 (11.817), o que demostra que Sergipe tem alcançado crescimento significativo na geração de emprego e renda desde o início da gestão.

O crescimento expressivo da geração de empregos em Sergipe, de acordo com o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, reflete o compromisso do Governo do Estado com políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico e a inclusão produtiva. “O ano de 2024 foi o melhor da nossa história na geração de empregos formais, impulsionado por investimentos estratégicos em infraestrutura, pelo fortalecimento do turismo, pela qualificação profissionalizante e pelo crescimento de setores-chave como serviços, comércio e construção civil”, explicou o secretário.

Por meio de programas como o Qualifica Sergipe, milhares de sergipanos foram capacitados para ingressar no mercado de trabalho, atendendo às demandas das empresas e fortalecendo a economia local. “Comparando com anos anteriores, avançamos de maneira significativa, consolidando Sergipe como um estado cada vez mais atrativo para novos negócios e oportunidades. Esses resultados nos dão a certeza de que 2025 será ainda melhor, com novas iniciativas voltadas para ampliar esse cenário positivo e garantir mais empregos e renda para os sergipanos”, afirmou.

Segmentos

No resultado saldo de empregos acumulado de janeiro a dezembro de 2024, por grande grupamento de atividade econômica, Sergipe apresenta o seguinte cenário: Serviços com 7.501; Comércio com 4.629; Construção com 2.314; Indústria com 1.735 e Agropecuária com menos 446.

Foto: Arthuro Paganini