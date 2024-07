Sergipe é o estado do Nordeste com melhor qualidade de vida

No Brasil, Sergipe ocupa a 10ª colocação no ranking do Índice de Progresso Social do Brasil

Um levantamento inédito divulgado pelo O Globo nesta quarta-feira, 3, aponta Sergipe como o estado com melhor qualidade de vida no Nordeste e o 10º estado no ranking nacional. O estudo aplicou o Índice de Progresso Social (IPS), uma metodologia internacional que calcula o bem-estar da população a partir de dados oficiais, e considerou três dimensões principais: necessidades humanas básicas, fundamentos para o bem-estar, e oportunidades.

“Este resultado é reflexo direto do trabalho incansável que temos realizado desde o início da nossa gestão. Temos direcionado esforços na geração de emprego, na promoção da renda e realização de obras estruturantes, todos fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico e para o bem-estar do povo sergipano. Nosso compromisso com o equilíbrio fiscal do Estado também tem sido uma peça essencial para que investimentos sejam realizados em Sergipe, possibilitando um progresso sustentável e contínuo”, ressaltou o governador Fábio Mitidieri.

O IPS Brasil considerou informações de órgãos oficiais como o DataSUS, Conselho Nacional de Justiça, Mapbiomas, Anatel e CadÚnico. Com nota de 61,35, Sergipe se destacou em indicadores como Moradia (91,22), Água e Saneamento (74,37), Nutrição e Cuidados Médicos Básicos (70,79), Qualidade do Meio Ambiente (68,71), Acesso à Informação e Comunicação (67,23), Acesso ao Conhecimento Básico (65,78) e Inclusão Social (63, 81), este quesito com a média bem maior que a nacional, que foi de 48,42.

Com relação ao país, tanto Sergipe quanto a capital, Aracaju, ocupam a 10ª colocação entre todos os estados e municípios pesquisados. “Esse reconhecimento nacional só prova que estamos no caminho certo, promovendo um ambiente de crescimento, qualidade de vida e prosperidade para todos os sergipanos”, frisou Fábio Mitidieri.

A seleção dos indicadores priorizou os mais recentes, de boa qualidade e produzidos anualmente, já que o IPS será atualizado a cada ano, o que afastou o uso de números do Censo. O coordenador do IPS Brasil Beto Veríssimo, explicou ao O Globo que a intenção não é ranquear os maiores PIBs ou mensurar ofertas de serviços, mas qualificar os resultados, como maiores expectativas de vida, menores taxas de homicídio e de poluição, e população com melhor acesso à educação superior.

Para o secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) de Sergipe, Júlio Filgueira, os resultados, levantados entre 2023 e 2024, refletem os investimentos e planejamento priorizados pelo Governo de Sergipe na Saúde, Educação e para geração de emprego e renda e diminuição dos índices de violência. “Nós temos visto, ao longo desse um ano e meio de gestão, uma melhoria nos índices de desemprego, no crescimento econômico do nosso estado, numa melhor governança das políticas públicas, nas ações de combate à pobreza e segurança alimentar. Todos esses processos somados interferem bastante nessa percepção das pessoas, no reconhecimento da população sobre a melhoria das condições de vida e bem estar”, pontuou o gestor.

Metodologia

O IPS Brasil é uma ferramenta de gestão territorial baseada em dados públicos, que identifica e apresenta, em uma mesma escala, se as pessoas têm o que precisam para prosperar, desde necessidades básicas como abrigo, alimentação e segurança, até se possuem acesso à informação e comunicação, e se são tratadas igualmente, independentemente de gênero, raça ou orientação.

Desenvolvido pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) em parceria com Fundación Avina, Amazônia 2030, Anattá Pesquisa e Desenvolvimento, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, o IPS Brasil 2024 fornece uma avaliação detalhada e abrangente do progresso social e ambiental, destacando a importância de complementar as medidas tradicionais de desenvolvimento econômico com indicadores de bem-estar e sustentabilidade.

