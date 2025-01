SE é o único estado do Brasil que garante benefício a pacientes diagnosticados com fenilcetonúria

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) promove mais uma ação de cidadania e inclusão, por meio do Cartão CMais Fenil, que garante auxílio financeiro para pacientes com fenilcetonúria. Atualmente, 34 pessoas recebem mensalmente o valor de R$ 200,00 em todo o estado. A quantia é utilizada para ajudar as pessoas com essa condição na manutenção de uma alimentação balanceada.

A fenilcetonúria é uma doença genética rara que impede o corpo de metabolizar corretamente a fenilalanina, um aminoácido presente em alimentos. Sergipe é o único estado do país que oferece um benefício assistencial para os pacientes com essa condição. O subsídio vem da lei nº 9.239, de 17 de julho de 2023, considerada um marco da inclusão.

Os critérios para participar do CMais Fenil são: estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais; ser portador de fenilcetonúria; residir no estado de Sergipe; não estar recebendo nenhum outro benefício da mesma fonte pagadora; ter renda per capita de até um salário mínimo.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, o ineditismo do auxílio no país reforça o compromisso da Seasic com a igualdade e a inclusão de todos os sergipanos. “Nosso estado mais uma vez em evidência. Neste caso, Sergipe destaca-se como expoente em todo o Brasil no auxílio para os pacientes da fenilcetonúria, por meio do CMais Fenil. É mais uma ação da Seasic e do Governo de Sergipe que reforça nosso compromisso com todos, lutando contra a insegurança alimentar”, declara a secretária.

Douglas Santos da Cruz, de 24 anos, morador do povoado povoado Cobra d’Água, em Pacatuba, é beneficiário há aproximadamente dois anos. Ele soube do benefício por intermédio da Associação Sergipana de Pessoas com Doenças Raras, que trabalha com a promoção da conscientização e empoderamento dos pacientes de doenças raras. A associação encaminhou Douglas e outros pacientes da fenilcetonúria para uma reunião na sede da Seasic, onde o programa CMais Fenil foi apresentado e recebido com muita animação pelos pacientes e suas famílias.

“Ajudou bastante na questão da alimentação. Tudo que vem pra somar é sempre bem-vindo. Foi um ponto muito positivo. O cartão contribuiu bastante para a gente manter a alimentação adequada, além de ser uma ajuda muito importante para que a gente possa comprar os alimentos corretos. Realmente fez uma diferença grande na alimentação da família”, relata o beneficiário.

Sobre o CMais

Atualmente, o Programa Cartão Mais Inclusão atua nas seguintes modalidades: Cidadania, PVHA, Cidadania Ser Criança, Sergipe Acolhe, Mulher, Mãe Solo e Fenil. No final de 2024, novas modalidades do CMais foram aprovadas e, recentemente, sancionadas pelo governador Fábio Mitidieri: Cuidar, Vale Gás e Feirante/Ambulante.

O CMais é uma ferramenta poderosa no complemento da renda destinada à alimentação, pois funciona como um benefício estratégico que impacta diretamente a qualidade de vida dos beneficiários e suas famílias.

A coordenadora do Programa Cartão Mais Inclusão, Jilmagna Brandão, reforça que o programa não apenas combate a fome, mas também contribui para melhorar a qualidade de vida da população. “Em Sergipe, mais de 30 famílias são assistidas e atendidas pelo CMais Fenil. E através desse auxílio mensal, elas podem atender suas necessidades alimentares. Assim, a Seasic tem contribuído para ampliação do acesso a alimentos mais nutritivos às famílias”, conclui.

Para aqueles que se encaixam nos critérios e querem começar a receber o benefício, a inscrição pode ser feita na sede da Seasic, localizada na Avenida Hermes Fontes, 2120, com o preenchimento de formulário. Mais informações no número (79) 3179-1942 e WhatsApp (79) 99930-1387.

Foto: Ascom Seasic