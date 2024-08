Sergipe em foco: digital influencers conhecem as maravilhas do estado

Oito influenciadores digitais de renome nacional estão em Sergipe para uma ação de marketing promovida pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE) e fornecedores locais.

Até 6 de agosto, esses profissionais vão explorar o estado e compartilhar suas aventuras com seus seguidores, que, no total, somam mais de 500 mil internautas.



Influenciadores digitais nacionais visitam Sergipe / Foto: Ascom/Setur

No primeiro dia, eles visitaram a Lagoa dos Tambaquis e a Praia do Saco, em Estância, além de curtirem a Casa de Forró Cariri em Aracaju.

O objetivo é mostrar as belezas naturais, a cultura e as delícias gastronômicas de Sergipe para atrair mais turistas.

Os participantes desta ação são os influenciadores Diego Berlitz, Nataly Soares, Elizabeth Werneck, Everton Silva, Guta Cunha, Fernanda Pádua, Olívia Souza Cruz e Fernanda Goldzveig. Segundo Marcos Franco, secretário de Turismo, usar influenciadores é essencial na era digital por seu alcance e capacidade de engajamento.

Sergipe em evidência no 8º Salão do Turismo no Rio de Janeiro

Sergipe será destaque no 8º Salão do Turismo: Conheça o Brasil, que será realizado no Rio de Janeiro, de 8 a 11 de agosto.

Promovido pelo Ministério do Turismo (MTur), o evento deve atrair mais de 100 mil visitantes ao Riocentro, centro de convenções que fica no bairro da Barra Olímpica, na Zona Oeste da cidade.

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), apresentará a diversidade dos atrativos turísticos do estado em vários espaços, dentre os quais estão “Experiências do Brasil”, “Cultural”, “Natureza” e “Sol e Praia”.

Além disso, haverá um estande dedicado ao artista Arthur Bispo do Rosário e uma área para promover os festejos juninos. A “Cozinha Show”, em parceria com o Senac/SE, apresentará pratos típicos sergipanos.

Parcerias

A participação de Sergipe conta com a parceria da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), da Fecomércio/SE – Sesc e Senac, do Sebrae/SE e da ABIH/SE, além do apoio das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo de Canindé do São Francisco, Estância e São Cristóvão.

Sorvetes brasileiros estão entre os melhores do mundo

Dois sorvetes brasileiros foram incluídos entre os 100 “mais icônicos” do mundo em 2024, conforme a premiação do TasteAtlas, considerada a enciclopédia gastronômica dos Estados Unidos.

Sorvete de tapioca

O sorvete de tapioca da Sorveteria da Ribeira é feito a partir da tradicional farinha de mandioca, que é misturada com um sorvete cremoso e resulta em uma experiência única de sabores e texturas, segundo a TasteAtlas.

Localizada na Cidade Baixa, área histórica de Salvador (BA), a sorveteria existe desde 1931, e é a segunda mais antiga do estado.

O espaço é conhecido por oferecer sabores “fora do óbvio”, usando frutas nativas do Brasil.



Sorvetes de Tapioca e Açaí / Foto: Reprodução

Sorvete de Açaí

Feito com frutas nativas da Amazônia, o sorvete de açaí da Cairu se destaca pelo sabor único que combina doce e acidez, segundo o TasteAtlas.

Este sorvete é um símbolo de orgulho regional para a Amazônia, sendo apreciado tanto pelos moradores locais quanto pelos visitantes.

A sorveteria que produz essa delícia foi fundada em 1964, em Belém, e foi declarada patrimônio imaterial do Ceará.

A lista deste ano apresenta produtos de mais de 30 países. Itália e EUA dominaram a premiação, com mais de 20 sorvetes cada.

É importante notar que não se trata de um ranking, pois não há uma hierarquia entre os itens listados.

Turismo gera quase 100 mil vagas e impulsiona a criação de empregos formais no Brasil

Durante o primeiro semestre de 2024, o turismo nacional desempenhou um papel significativo, sendo responsável por cerca de 10% da criação de empregos formais no país.

Nesse período, o setor preencheu 98.675 vagas com carteira assinada. Esses números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, e foram compilados pelo Ministério do Turismo.

O turismo está conectado a mais de 50 atividades econômicas, contribuindo com quase 8% do PIB do país.

Nos primeiros seis meses do ano, os setores que mais geraram empregos foram os de alojamento e alimentação, como hotéis, bares e restaurantes, que criaram 42.370 vagas, e o transporte rodoviário de passageiros, com 21.372 vagas.



Carteira de Trabalho / Reprodução/Ag.Brasil

Setor de Serviços

Dentro do setor de Serviços, do qual o turismo faz parte, houve a criação de 716.909 novas vagas, representando 55,14% dos 1,3 milhão de empregos formais gerados desde o início do ano.

A região Sudeste liderou a criação de empregos formais no setor de Serviços, com 359.563 novas vagas, destacando-se São Paulo com 210.956 contratações.

Em segundo lugar, o Sul registrou 123.126 novas vagas, sendo o Paraná responsável por 60.267 dessas oportunidades.

O Nordeste ficou em terceira posição, com 116.891 novas vagas, com a Bahia criando 31.972 novos empregos formais.

Hugo Julião é Jornalista, radialista, publicitário e diretor do portal Aracaju Magazine