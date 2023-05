Sergipe encerra campanha Maio Amarelo com passeio ciclístico

A Orla do bairro Industrial ficou amarela na manhã deste domingo, 29, quando ocorreu o passeio ciclístico do Maio Amarelo, ‘No trânsito, escolha a vida’. A ação, de iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde (SES), reuniu cerca de 200 ciclistas que foram até o Parque da Sementeira em um percurso recheado de animação e conscientização sobre os acidentes de trânsito.

No percurso, os ciclistas percorreram as principais ruas do centro de Aracaju. O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, esteve presente na ação e destacou que ao tomar todos os cuidados na prevenção de acidentes de trânsito, o impacto positivo ocorre nos hospitais, com a diminuição destes tipos de atendimentos. “Parabéns a todos que se propuseram a participar do Maio Amarelo e divulgar uma ação tão importante como a prevenção dos acidentes, fomentar a educação e o comportamento no dia a dia, que certamente tem um impacto grande nos hospitais”, disse.

O ciclista Milton Cândido de Souza, 62 anos, aproveitou o passeio ciclístico acompanhado do seu pai, José Cândido, de 95 anos. “A atividade física é muito importante, meu pai tem 95 anos e começou cedo a fazer, e isso unido à conscientização no trânsito é ótimo. É importante que no trânsito um respeite o outro, para fluir da melhor forma”, destacou.

Além de ciclista, José Henrique, 49 anos, exerce a função de motorista. Sabendo da atenção que se deve ter sempre no trânsito, o profissional elogiou a ação de conscientização que envolveu a promoção à saúde dos sergipanos. “É importante conscientizar que a via é para todos. Isso, com certeza, evita muitos acidentes”, frisou.

Seguindo a mesma ideia, a Referência Técnica de Vigilância em Violências e Acidentes da SES, Alexandra Pacheco, destacou que muitos acidentes no trânsito podem ser preveníveis. “A campanha é uma ação educativa ao Maio Amarelo, que visa trabalhar a proteção e segurança no trânsito, buscando diminuir o índice de acidente e lesões causadas por acidentes evitáveis. Então a gente trabalha com os setores que envolvem a segurança no trânsito, na perspectiva de conscientizar a população para a importância de proteger a vida”, disse.

A ação contou com o apoio da Fundação Estadual de Saúde (Funesa), Companhia de Polícia de Trânsito, Grupo Tático em Ações Motociclísticas (Gtam), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Departamento Estadual de Trânsito, Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SAmu 192 Sergipe, além do Lojão Fasouto, RR Bike e Baretinha Auto Service.

Foto: Mário Sousa