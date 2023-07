Sergipe está com alerta de ventos ventos fortes e previsão de intensificação de chuvas e placa de publicidade é derrubada

O estado de Sergipe está com alerta de fortes ventos até esta quarta-feira (5), de acordo com a Defesa Civil Estadual. Por conta dos ventos que atingiram Aracaju na tarde dessa terça-feira (04), uma placa de publicidade caiu na Orla da Atalaia. Ninguém ficou ferido.

Na manhã de ontem, a Defesa Civil de Aracaju emitiu um alerta de 24h para possíveis ventos fortes. Segundo a Semac, o acumulado de chuvas em Sergipe tende a se intensificar a partir desta quinta-feira (06).

Na quinta e sexta-feira (7), véspera do feriado de Emancipação Política em Sergipe, a previsão do tempo indica possibilidade de céu encoberto nas três regiões, durante a maior parte do dia.

Para o feriado de 8 de julho, a população pode esperar a possibilidade de chuvas fracas e moderadas no Litoral e Agreste, e chuvas fracas e leves no Sertão.

Foto reprodução TV Sergipe