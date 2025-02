Sergipe foi o estado do Nordeste que mais aplicou recursos na Saúde

Em termos proporcionais, Sergipe foi o estado do Nordeste que mais investiu em recursos na Saúde, com o fortalecimento da Rede Estadual e a ampliação dos serviços oferecidos à população sergipana, conforme os dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Em 2024, foram investidos quase R$3 bilhões na aquisição de equipamentos modernos, qualificação das unidades assistenciais, bem como o avanço na realização de procedimentos eletivos como os programas Opera Sergipe e o Enxerga Sergipe, essenciais na recuperação da qualidade de vida das pessoas.

No ano passado, também houve investimentos expressivos pela gestão estadual com a entrega de 45 novas ambulâncias que contribuíram para renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). Além disso, o estado recebeu 30 novas viaturas pelo Ministério da Saúde (MS), totalizando 75 novas ambulâncias para garantir a cobertura assistencial do estado.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou que por meio de investimentos contínuos, a intenção do Governo do Estado é garantir que os sergipanos tenham acesso qualificado aos serviços de saúde, atendendo as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). “Ao longo do ano, adquirimos equipamentos novos, entregamos novas ambulâncias para uma assistência pré-hospitalar eficiente, bem como avançamos na diminuição do tempo de espera dos sergipanos por procedimentos eletivos”, ressalta.

Saúde e bem-estar

Os programas Opera Sergipe e Enxerga Sergipe são cruciais na recuperação da saúde dos sergipanos com a diminuição do tempo de espera pelos procedimentos cirúrgicos eletivos. Com o Opera, mais de 22 mil sergipanos tiveram a saúde resgatada. Em sua primeira fase, o maior programa de cirurgias eletivas de Sergipe, conta com 15 procedimentos de média complexidade. Para a segunda fase, o Opera Sergipe ofertará novos procedimentos, podendo chegar a 35 tipos de cirurgias para atender as necessidades da população.

Outro programa essencial para os sergipanos é o Enxerga, que devolveu a saúde ocular de mais de 7.500 pessoas. Entre as pessoas com a saúde ocular recuperada, está a dona de casa, Aguida Maria de Menezes, de 72 anos. Para ela, a realização de sua cirurgia de catarata foi essencial para retomar a sua autonomia. “Há três meses, fiz a cirurgia do meu olho direito e logo após a cirurgia , percebi uma recuperação da autonomia e independência. Desde jovem, utilizo óculos de grau, mas antes da operação, minha visão estava bastante prejudicada. Agora, consigo enxergar melhor, especialmente os detalhes das coisas”, relata.

Pioneirismo

Sergipe continua a liderar no país pelo acolhimento terapêutico responsável e qualificado na distribuição dos produtos derivados de Cannabis spp. por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Em dez meses, foram implementados dois protocolos clínicos para pacientes com epilepsia refratária que se enquadram em condições específicas, como a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox–Gastaut (SLG) e o Complexo Esclerose Tuberosa (CET). O segundo protocolo, aborda o comportamento agressivo em indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

A dona de casa Luciana Batista, é mãe de Anthony, de 12 anos, diagnosticado com autismo. De acordo com ela, o seu filho passou por diversas terapias. “Passamos por várias consultas e terapias devido às crises epilépticas. Após o uso de cannabis, ele melhorou muito tanto no comportamento como nas convulsões que diminuíram significativamente. Então, me sinto muito aliviada por saber que o meu filho tem acesso a esse tipo de acolhimento qualificado”, afirma.

No que diz respeito à promoção da acessibilidade, o Governo de Sergipe viabilizou a aquisição de até 12.550 cadeiras de rodas, que serão distribuídas gradativamente, de acordo com a demanda e a capacidade operacional do Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV). Mais de 2 mil usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) já foram beneficiados com as cadeiras que atendem tanto adultos quanto crianças e incluem cadeiras de banho infantil, cadeiras para tetraplégicos, monobloco e cadeiras motorizadas.

Qualificação da Rede

Em 2024, as unidades assistenciais receberam o investimento de mais de R$1 bilhão para a reestruturação e operacionalização da rede própria do estado. Os recursos foram aplicados na estrutura física, seja em equipamentos, mobiliários e aquisição de insumos nas unidades hospitalares e especializadas da Rede de Atenção à Saúde, no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), além de investimentos em tecnologia da Informação e, ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, bem a ampliação de leitos pediátricos nas unidades estaduais de saúde durante o período de sazonalidade.

Foto: Mário Sousa