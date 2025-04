SERGIPE GANHA UMA NOVA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA MIABA II NO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) comemora a publicação da Lei Municipal nº 572/2025, sancionada e promulgada na última sexta-feira, 25 de abril. Ela cria a Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie) da Serra da Miaba II, que mede 163.239 hectares no município de Campo do Brito, no agreste central sergipano. A área consiste em uma Unidade de Conservação Municipal de Uso Sustentável, que tem como objetivo proteger ecossistemas de relevância ecológica e beleza cênica para realização de pesquisa científica, educação ambiental, ecoturismo e visitação pública. Essa iniciativa, portanto, reflete o compromisso do Governo do Estado em implementar a política de ecoturismo por meio de ações que viabilizem turismo sustentável e preservação ambiental.

A Arie Serra da Miaba II integra o Complexo Serra da Miaba, uma região de significativa importância ecológica no semiárido sergipano, localizada em uma das regiões de maior riqueza natural do interior já reconhecida pelo valor paisagístico e pela biodiversidade. Agora, conta com um novo instrumento legal de proteção que abrange uma área significativa do respectivo território.

De acordo com a engenheira ambiental da Setur, Thassia Luiza Costa, a expectativa é de que a iniciativa contribua tanto para a proteção do meio ambiente quanto para o fortalecimento da economia local, por meio do ecoturismo voltado, principalmente, à preservação ambiental com uso sustentável e regulamentado para evitar impactos ambientais.

Além disso, Thassia Costa ressalta que o Complexo Serra da Miaba é parte de um planejamento que já aprovou duas unidades de conservação municipais, a Pedra da Arara e a Cachoeira de Macambira. “Agora, aguardamos a aprovação da Serra da Miaba I, no município de São Domingos, conforme estudos técnicos que realizamos em parceria com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas”, explica.

Foto: Divulgação