SE GERA MAIS DE 2,8 MIL EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA EM AGOSTO; DESTAQUE PARA ARACAJU, ITABAIANA E CAPELA

Sergipe fechou o mês de agosto com 2.812 novos empregos com carteira assinada. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta sexta-feira, 27 de setembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e agosto, o estado registra 9.060 novos empregos formais. Com isso, Sergipe ajudou o país a atingir o saldo de 1,72 milhão em oito meses, mais do que o Brasil registrou nos 12 meses de 2023, quando foram abertas 1,46 milhão de vagas. Desde o início da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, são 3,18 milhões de empregos com carteira assinada.

As cinco grandes atividades econômicas pesquisadas tiveram saldo positivo no estado em agosto. O destaque ficou com o setor de Serviços, que registrou a abertura de 1.006 novas vagas. Na sequência aparecem a Indústria (726), Comércio (532), Construção (420) e Agropecuária (129).

A capital, Aracaju, foi o município com melhor saldo no estado em agosto, tendo gerado 1.454 novos postos. A cidade tem hoje um estoque de 189.907 empregos formais. Na sequência dos municípios com melhores desempenhos no mês em Sergipe aparecem Itabaiana (232), Capela (122), São Cristóvão (112) e Lagarto (101).

As Unidades Federativas que registraram maiores saldos positivos foram São Paulo, com geração de 60.770 postos (+0,42%), Rio de Janeiro, que gerou 18.600 postos (+0,48%) e Pernambuco com 18.112 postos gerados no mês (+1,22%). A região Sudeste foi a maior geradora de emprego em agosto, com 96.241 vagas. Em seguida aparecem o Nordeste (72.372), o Sul (30.857), o Norte (14.886) e o Centro-Oeste (14.539).

