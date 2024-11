Sergipe inaugura aparelho capaz de realizar radiocirurgia e radioterapia estereotáxica

Pacientes do SUS poderão ter acesso à tecnologia através do encaminhamento dos Serviços de Referência onde estejam sendo acompanhados.

Sergipe deu um grande passo no que diz respeito à tecnologia no tratamento do câncer, o Acelerador Linear Versa HD é o primeiro e por enquanto único aparelho capaz de realizar radiocirurgia e radioterapia estereotaxica ablativa, um serviço exclusivo da Clinradi.

Pacientes do SUS poderão ter acesso à tecnologia através do encaminhamento dos Serviços de Referência onde estejam sendo acompanhados, a exemplo dos Serviços de Oncologia, Neurocirurgia, Radioterapia, entre outros.

A radiocirurgia e radioterapia ablativa estereotáxica (SABR ou SBRT) são sinônimos. A radiocirurgia é uma técnica de radioterapia que aplica altas doses de radiação, em poucas sessões e com alta precisão (milimétrica). Com isso, consegue eliminar células tumorais com maior eficácia do que métodos mais convencionais. “Apesar do nome, é um procedimento e não se trata de uma cirurgia. É uma técnica totalmente não invasiva, sem cortes ou necessidade de sedação”, explica Dr. Ramon Gatto, Radio-Oncologista e Diretor Médico da Clinradi.

Com o procedimento pode-se tratar virtualmente todos os tipos de tumores com SABR, porém em situações específicas. “A radiocirurgia é mais comumente usada para tratamento de alguns tipos de tumores cerebrais benignos, como meningeomas, Schwannomas, e metástases cerebrais (malignos). Há alguns anos, vem sendo utilizada para tratamento de metástase em outros órgãos, como ossos, pulmões, fígado etc. Também pode ser usada para tratamento radical de tumores de pulmão inicial, caso não seja operado. E mais recentemente, também passou a ser usada para tratamento de câncer de próstata”, destaca Dr. Ramon.

Por ser uma tecnologia de maior precisão e conseguir entregar uma dose maior de radiação, a radiocirurgia tende a ser mais eficaz (para o tratamento de lesões específicas), além de reduzir e proteger melhor os tecidos sadios, causando menos reações adversas. Além disso, é um tratamento mais curto, consequentemente mais rápido do que as técnicas de radioterapia mais convencionais.

Vale ressaltar que é importante passar por avaliação de um radioterapeuta/radio-oncologista para saber se o paciente pode se beneficiar do tratamento com radiocirurgia/SBRT. Confira mais informações sobre o procedimento no site:

https://www.clinradi.com.br

Fonte: Rodrigo Alves, Jornalista, Assessor de Imprensa da Clinradi.