Sergipe irá receber três novos voos da Azul no verão 2024/2025, diz Setur

Em encontro com gestores do Turismo em Sergipe, a Azul Viagens, uma das principais operadoras de turismo do país, apresentou o balanço das ações no primeiro semestre do ano e fez o lançamento da malha aérea 2024/2025.

Entre as novidades anunciadas durante o Nordestur – Aracaju – evento que faz parte de uma série de iniciativa da companhia para promover o turismo na região Nordeste, o aumento no número de voos para Aracaju na alta temporada entre os meses de dezembro 2024 e janeiro de 2025, quando serão implementadas três novas frequências. Serão dois voos tendo como origem Confins (MG) e um vindo de Congonhas (SP), que resultarão em sete mil assentos nesse período.

Realizado no Hotel Delmar, o evento contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, além de representantes do trade turístico sergipano e executivos da Azul Viagens. Durante a reunião foi destacada a importância do Nordeste com ênfase no Destino Sergipe.

Na oportunidade, ao fazer um balanço do primeiro semestre, operadora informou também que, no período de 2023 até o mês de junho de 2024, houve o aumento acima de 80% na taxa de ocupação dos voos, resultando em um número de aproximadamente 5 mil passageiros, sendo registrado o crescimento de 231% no acumulado de passageiros.

O secretário de Estado do Turismo destacou a relevância do evento, ao enfatizar que representa a intenção e compromisso da operadora de viagens em continuar trabalhando em parceria com o Governo de Sergipe, tendo com o propósito promover e fortalecer o turismo local. “As novidades anunciadas pela Azul vão contribuir para o desenvolvimento do turismo em nosso estado trazendo benefícios significativos. Estou muito entusiasmado com a colaboração que a Azul Viagens traz para o nosso setor turístico. O Nordestur – Aracaju é um evento crucial para promover o turismo e fortalecer a economia local”, considerou Marcos Franco.

Foto: Max Carlos/Setur