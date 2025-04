Sergipe lidera crescimento da renda do trabalho no Brasil; Estado registra avanço de 32,47% no indicador

Sergipe lidera o ranking nacional dos estados com maior crescimento na renda do trabalho no Brasil em 2024. De acordo com estudo realizado pelo Centro de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas – FGV Social, o estado se destaca com um aumento de 32,47% nesse indicador, desempenho 4,5 vezes superior à média nacional, que ficou em 7,1%.

Entre os estados que mais tiveram alta, os quatro primeiros colocados são nordestinos: Sergipe desponta em primeiro lugar com 32,47%, seguido de Pernambuco (19,78%), Bahia (19,42%) e Paraíba (18,62%). O resultado do levantamento evidencia que as ações estratégicas implementadas pelo Governo de Sergipe para impulsionar o desenvolvimento econômico e atrair novos investimentos já refletem de forma concreta na vida da população.

Segundo o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, esse avanço salarial é consequência direta do ambiente favorável que Sergipe vem construindo para negócios e investimentos, e também das políticas públicas de qualificação profissional desenvolvidas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que mapeiam as reais necessidades dos empregadores de Sergipe e criam oportunidades reais no mercado de trabalho local para trabalhadores que trilham o caminho da qualificação.

“Outro destaque é o lançamento da plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidades, uma ferramenta digital que conecta trabalhadores e empregadores, facilita o cadastro em cursos de qualificação profissional, e oferece espaço para empreendedores divulgarem seus serviços”, acrescenta o secretário.

“O estado também tem atraído grandes investimentos privados, como a chegada do grupo supermercadista Atakarejo, que deverá injetar R$ 700 milhões na economia sergipana, com a abertura de 15 lojas e um centro de distribuição. Essas ações refletem um ambiente de negócios favorável e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável”, completa.

A escuta ativa promovida pela gestão estadual junto aos setores produtivos, que tem orientado a oferta de cursos de qualificação em áreas estratégicas, apresenta reflexos positivos na inserção do sergipano no mercado de trabalho e a expectativa para os próximos anos é de resultados ainda mais expressivos. Por meio dos programas Primeiro Emprego e Qualifica Sergipe, mais de 3,7 mil pessoas foram capacitadas em pouco mais de um ano. A meta é ampliar esse número para 22 mil até 2026. Com isso, Sergipe forma profissionais mais preparados para as exigências do mercado e contribui para elevar a renda média dos trabalhadores.

Redução da desigualdade

Essa evolução tem impacto direto na redução das desigualdades sociais. O estado apresentou avanços expressivos no Índice de Gini — indicador que mede a concentração de renda: em 2022, Sergipe ocupava a 23ª posição no ranking nacional com um índice de 0,455. Em 2023, esse número caiu para 0,355, e em 2024 atingiu 0,348, colocando Sergipe na 11ª posição entre os estados brasileiros, superando a média nacional de 0,418.

Foto: Arthur Soares