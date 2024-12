SERGIPE LIDERA CRESCIMENTO NACIONAL NO SETOR DE SERVIÇOS COM AUMENTO DE 21% EM UM ANO NO ESTADO

Sergipe liderou o crescimento nacional no Índice de Receita Nominal de Serviços, com aumento de 21% entre outubro de 2023 e 2024, superando a média nacional de 9,6%. O estado também registrou a maior variação no Índice de Volume de Serviços, com alta de 17,4%, acima da média nacional de 6,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) referentes ao mês de outubro, divulgados pela Coordenação de Serviços e Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 11, e analisados pelo Observatório do Trabalho, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Os números refletem uma melhoria significativa na qualidade de vida do sergipano.

O setor de serviços desempenha um papel crucial na economia brasileira, sendo responsável por uma parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB) e empregando a maior parte da força de trabalho no país, ao englobar uma variedade de atividades, que vão desde serviços financeiros e tecnológicos até áreas como turismo, gastronomia, saúde, educação e transporte, além de incluir setores como telecomunicações, varejo e serviços pessoais, como salão de beleza e clínica estética.

O Índice de Receita Nominal de Serviços foca no valor monetário das vendas no setor, sem ajuste para inflação. Já o Índice de Volume de Serviços mede a quantidade física de vendas, eliminando o efeito de preços. O destaque nacional em ambos os índices demonstra que Sergipe vive um momento de confiança na economia, evidenciado tanto pelo otimismo dos investidores quanto pela recuperação do poder de compra dos consumidores.

Essa performance positiva é explicada pelo secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, como resultado de um ambiente econômico favorável no estado. “A robustez da nossa economia está sendo demonstrada pelos indicadores publicados mensalmente, mostrando que esse é um crescimento substancial e contínuo. Nós nos destacamos mais uma vez no setor de serviço, como maior crescimento no Brasil em alguns indicadores, demonstrando que a população de Sergipe está consumindo cada vez mais e está melhorando a sua qualidade de vida. Esse é o resultado da soma de todas essas políticas públicas de desenvolvimento implementadas pelo Governo do Estado de Sergipe que estão transformando para melhor a vida do sergipano, aumentando a sua média salarial, com a menor taxa de desemprego da nossa história, com o maior estoque de emprego da nossa história e batendo recorde também na melhoria da qualidade de vida”, pontua o secretário.

Outras pesquisas demonstram que a qualidade de vida do sergipano melhorou desde o início desta gestão, mostrando que o Governo de Sergipe está presente na geração de oportunidades para o sergipano. Em Sergipe, o rendimento médio mensal no 3º trimestre de 2024 totalizou R$ 2.344, representando um aumento de 2% em relação ao 2º trimestre de 2024, quando apresentava R$ 2.298, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) do IBGE.

Ainda de acordo com dados do instituto, em Sergipe, cerca de 29 mil pessoas saíram da pobreza no estado entre 2022 e 2023. O percentual da população de Sergipe abaixo da linha de pobreza adotada pelo Banco Mundial (US$ 6,85 PPC por dia ou R$ 665 por mês) caiu de 45,6% para 44,1%. No mesmo período, a proporção da população na extrema pobreza (US$ 2,15 PPC por dia ou R$ 209 por mês) recuou de 8,9% para 8,1%, o menor percentual desde 2012. Entre 2022 e 2023, cerca de 17 mil pessoas saíram da extrema pobreza no estado. A população na extrema pobreza recuou de aproximadamente 209 mil para 192 mil.

A desigualdade salarial no estado também diminuiu de forma expressiva, demonstrando que a renda foi mais equitativamente distribuída entre a população em 2023, conforme mostrou a redução do Índice de Gini no estado. Sergipe apresentou um Índice de Gini de 0,507, o que corresponde a uma melhora em relação a 2022, quando era 0,528. Isso representa uma redução na variação relativa de 4,1% na desigualdade de renda. Essa redução está entre as mais expressivas do Nordeste, deixando o estado na 2ª posição, atrás apenas da Bahia (- 4,1%). No âmbito nacional, Sergipe está em uma posição expressiva no quesito redução relativa, destacando-se na 5ª posição sendo um dos estados que mais avançaram no país em termos de redução da desigualdade, atrás apenas do Amapá (- 7,5%), Tocantins (- 5,9%), Roraima (- 4,9%) e Bahia (- 4,1%).

Volume de serviços

No Índice de Volume de Serviços, Sergipe apresentou uma variação de 3,8% entre setembro e outubro de 2024, superando a média nacional de 1,1%. Esse desempenho indica uma recuperação sólida no setor de serviços do estado. No período, no contexto regional, Sergipe se destaca na 4ª posição, atrás do Rio Grande do Norte (5,4%), Pernambuco (4,3%) e Paraíba (4%).

A variação acumulada no ano do Índice de Volume de Serviços foi de 7,1% e uma variação acumulada em 12 meses de 7,2%, destacando-se positivamente entre os estados brasileiros. Em termos nacional, no acumulado do ano, Sergipe ocupa o 2º lugar, ficando atrás apenas do estado do Amazonas (9,3%), consequentemente, ocupa a 1ª posição no âmbito regional. Já para a variação acumulada em 12 meses, Sergipe também ocupa a 2ª posição nacional, atrás do Amazonas (7,3%), e ocupa o primeiro lugar regional.

