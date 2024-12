SERGIPE: MAIS DE 50 MIL EMPRESAS ENDIVIDADAS PODEM OBTER ATÉ 99% DE DESCONTO, INFORMA SERASA

Até 20 de dezembro, mutirão nacional oferece parcelamento em até 72 vezes, boleto ou Pix, além da possibilidade de renegociar CPF e CNPJ no mesmo acordo

Em Sergipe, 50.423 CNPJs estão endividados. Essas empresas acumulam 172.375 dívidas. No Brasil, são mais de 7 milhões de negócios nessa situação, somando 21 milhões de pendências.

A iniciativa conjunta da Serasa e Febraban traz descontos robustos, condições de parcelamento e a facilidade de juntar todas as negociações em um único boleto ou chave Pix. O Feirão Limpa Nome é um impulso para o empresário sergipano colocar suas contas em dia e retomar o crescimento de sua empresa.

Duplo endividamento Com 6,8 milhões de brasileiros no duplo endividamento, a ferramenta oferece a possibilidade de resolver dívidas do CPF e do CNPJ simultaneamente. “Este mutirão oferece um cenário inédito para o empreendedor sergipano renegociar suas dívidas em condições mais justas e começar 2025 com um panorama mais positivo”, ressalta Thiago Ramos, especialista da Serasa.

Como regularizar débitos da sua empresa no Serasa Limpa Nome?

Até 20 de dezembro:

* Site: http://www.serasalimpanome.com.br

* App Serasa

* WhatsApp: (11) 99575–2096

O processo é simples: baixe o app, confira as ofertas, feche o acordo e efetue o pagamento.

Fonte assessoria da Serasa no NE