Sergipe não registra seca grave durante junho segundo monitoramento da Semac

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que o território do estado ficou livre do quadro de seca grave durante o mês de junho. De acordo com o Boletim de Monitoramento de Seca da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) referente ao mês anterior, o resultado se deve às chuvas do último mês e deve se repetir em julho.

A análise detalhada mostrou que, em junho, houve recuo da seca em todo o estado de Sergipe. No território, houve enfraquecimento da seca grave, que passou para moderada em alguns municípios do território do alto sertão e em porção do município de Poço Verde, no centro sul sergipano. Em municípios do alto e médio sertão, agreste central e centro sul do estado, a seca passou de moderada para fraca. Já nas regiões do sul sergipano, Grande Aracaju, leste sergipano e baixo São Francisco, houve o regresso total da seca em todos os municípios, o que, tecnicamente, é denominado como ‘seca relativa’.

De acordo com a meteorologista da Semac, Wanda Thatyana de Castro, a tendência para os próximos meses é de chuva variando de normal a acima do normal nas regiões do litoral e agreste. “Já no sertão, a chuva tende a acontecer dentro da normalidade e a predominância é de temperatura acima da normal climatológica. É possível que haja um abrandamento do cenário de seca ainda maior nos próximos meses devido à previsão de índices pluviométricos significativos. Além disso, as previsões podem sofrer alterações em caso de variabilidade climática”, explica.

O Monitor de Secas é uma proposta da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) para transformar a gestão de secas em uma gestão de riscos. Os boletins estão disponíveis para toda a população no site da Semac. Clique aqui para acessar.

Foto : Igor Matias