Sergipe oferece sossego e muita alegria no Carnaval 2025; veja opções

O Carnaval 2025 começa oficialmente nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e continua até a próxima terça-feira, 4 de março. Em meio à agitação da maior festa popular do Brasil, há quem busque tranquilidade e sossego para curtir tantos dias de folga. Nesse sentido, Sergipe é destino perfeito com tantas belezas naturais de tirar o fôlego. Porém, há os que não abrem mão de se jogar na folia carnavalesca. Para esses, existem opções variadas de festas na capital, Aracaju, e no interior do estado, que são diversão e alegria garantidas.

Os turistas encontram variedade de roteiros que se encaixam perfeitamente no desejo de sossegar. Então, é possível se deslumbrar e sentir o aconchego das belezas naturais de Aracaju, como a Praia da Atalaia, a Croa do Goré ou a Ilha dos Namorados, entre a capital e Itaporanga d’Ajuda, na foz do Rio Vaza Barris.

Já no litoral sul, há as praias do Abaís, das Dunas, do Saco e da Caueira. E no litoral norte, existem Jatobá, na Barra dos Coqueiros, Pirambu, e Ponta dos Mangues e Boca da Barra, estas em Pacatuba. Em todos esses lugares, as pessoas podem se deliciar com a gastronomia regional, cujos pratos são à base de peixes, camarão e caranguejos uçá e aratu em bares e restaurantes nos quatro cantos do estado.

Para os que querem fazer turismo de lazer e curtir a natureza, não faltam opções: conhecer grutas, cachoeiras, rios e serras, localizados em municípios como Macambira, Canindé de São Francisco, Itabaiana, dentre outros. Na pegada do ecoturismo e turismo de aventura, Sergipe dispõe de opções como Parque dos Falcões, Parque Nacional Serra de Itabaiana e Cânion de Xingó, este com um passeio pelo Velho Chico, a exemplo do que ocorre em cidades como Brejo Grande, Gararu e Santana do São Francisco.

Já para quem busca conhecimento, visitar cidades históricas é uma boa opção. São Cristóvão, a 23 quilômetros de Aracaju, por exemplo, é a quarta cidade mais antiga do Brasil e a primeira capital de Sergipe. Outra sugestão é Laranjeiras, a apenas 19 quilômetros da capital, cujo conjunto arquitetônico é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Tem folia também

Agora, se a intenção é curtir a folia, o Verão Sergipe 2025 é ótima opção. A última etapa do projeto será na Praia do Abaís, em Estância, no litoral sul, a 70 quilômetros de Aracaju. A festa, que acontecerá de 1º a 3 de março, contará com inúmeras atrações musicais locais e nacionais.

Além disso, em todo o estado, haverá bloquinhos de rua e arrastões comandados por trios elétricos. Mantendo viva as tradições carnavalescas, o bloco Rasgadinho é um dos pontos-altos de Aracaju. Ao percorrer as ruas da capital, o bloco resgata os velhos carnavais, com bandinhas de frevo, fantasias e brincadeiras.

No interior, tem o carnaval de Neópolis, a ‘Capital Sergipana do Frevo’, que exibe bonecos gigantes e o bloco do ‘Zé Pereira’. Já nas cidades do litoral, como Barra dos Coqueiros e Pirambu, o frevo abre espaço para o axé. E, em Estância, existe a tradição dos desfiles de escolas de samba, além de Concurso de Marchinhas Carnavalescas, escolha da Rainha do Carnaval e Coroação do Rei Momo.

Foto: César de Oliveira