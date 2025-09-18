Sergipe participa do principal evento do Brasil sobre infraestrutura da Internet

O Governo de Sergipe, por meio da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), participa do IX Fórum Setor Público, realizado pelo NIC.br nos dias 16 e 17 de setembro, em Brasília. O encontro reúne gestores e especialistas de todo o país para debater melhorias na Internet e nos serviços digitais oferecidos à população.

Reconhecido como o principal evento brasileiro dedicado à infraestrutura da Internet, o IX Fórum ganha em 2025 uma edição voltada exclusivamente ao setor público, reforçando o papel estratégico dos órgãos governamentais na modernização e na conectividade do Brasil.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a atuação do setor público nos Pontos de Troca de Tráfego (PTTs) do IX.br, fomentar a adoção de tecnologias modernas, a atualização de infraestruturas e a disseminação de boas práticas na oferta de serviços públicos conectados à Internet.

Em Sergipe, a Emgetis desempenha papel essencial ao hospedar o Ponto de Troca de Tráfego (PTT) do IX.br, que hoje conecta mais de 30 provedores locais. Para o gerente de Infraestrutura da Emgetis, Antônio Manoel, o fórum é uma oportunidade de consolidar as conquistas do estado e ampliar sua presença no cenário nacional de conectividade.

“A Emgetis hospeda um dos Pontos de Troca de Tráfego do IX.br para facilitar a comunicação de Internet no âmbito do Estado de Sergipe, possibilitando que instituições públicas e privadas acessem seus sites de forma mais rápida, sem a necessidade de sair das redes fisicamente instaladas no estado. Isso permite a redução do tráfego, melhora a qualidade da Internet e diminui a latência nos acessos”, destacou.

