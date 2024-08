Sergipe participará de nova edição do “Campinas Tá On”

Equipe da Setur capacitará mais de mil agentes sobre o destino Sergipe no evento promovido pela Azul Viagens

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), participará do ‘Campinas Tá On’ 2024. A nova edição de um dos mais importantes encontros de negócios do setor de viagem e turismo do estado de São Paulo, promovido pela operadora Azul Viagens, vai acontecer na próxima terça-feira, 20. Mais de mil agentes de viagens, além de fornecedores da indústria e parceiros da empresa, devem comparecer ao Expo Dom Pedro, em Campinas (SP), das 13h às 22h.

Em prosseguimento à estratégia de divulgação e promoção do destino Sergipe nos principais mercados emissivos de turistas, a ação do governo estadual visa estimular e desenvolver o turismo sergipano. Um representante da equipe da Setur será o primeiro a palestrar. Como consequência dessa ação, mais empregos e renda devem ser gerados para o estado.

Segundo o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, o sucesso da participação sergipana no evento em 2023 foi mais do que um incentivo para o estado fazer parte dessa nova edição. “Vamos conjugar forças com uma das mais relevantes operadoras de turismo em nível nacional, responsável por emitir muitos turistas para Sergipe. Nesta ação, centenas de agentes de viagens vão ser capacitados sobre os nossos inúmeros atrativos, com destaque para o Verão Sergipe 2025 e também para a Vila do Natal Iluminado, evento a ser realizado na Orla da Atalaia, em dezembro e que, este ano, é promessa de sucesso ainda maior”, considera o secretário.

Vale destacar que a plataforma do ‘Campinas Tá On’ engloba, além da capacitação, mesa de negociação e programa de incentivo. No intervalo dos treinamentos, os profissionais presentes poderão percorrer o espaço montado para encontros com os executivos da Azul Viagens, com os destinos e fornecedores, a fim de sanar dúvidas, conhecer o portfólio do destino Sergipe e as novidades, além de estreitar o relacionamento profissional.

