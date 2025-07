Sergipe Participativo chega à 4ª edição com audiência realiza em Itabaiana

O município de Itabaiana, que representa o agreste sergipano, recebeu a 4ª edição do Sergipe Participativo, na última terça-feira, 29. O evento, realizado pelo Governo de Sergipe, agrupa a realização das oficinas para elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional (PDR) e a audiência pública do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026, e aconteceu no Colégio Estadual Murilo Braga reunindo a população e representantes de alguns municípios da região.

O Sergipe Participativo é um instrumento de escuta e planejamento colaborativo voltado à construção dos novos PDRs e do PLOA 2026. Por meio de oficinas e audiências públicas, a população contribui com diagnósticos, propostas e definição de prioridades para os investimentos públicos, fortalecendo a transparência, a responsabilidade fiscal e a efetividade das políticas públicas.

O secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira, destacou a importância do Sergipe Participativo enquanto instrumento de escuta popular. “Estamos realizando um giro por todas as regiões do Estado. O objetivo é que a população possa ser ouvida e apresentar para o Estado as prioridades e as demandas que devem fazer parte desse olhar sobre o Desenvolvimento Regional e também da Lei de Orçamento para o próximo ano”, enfatizou.

Participação

Durante as oficinas dos PDRs, a população contribui com propostas e diagnósticos que atualizam os territórios de planejamento segundo as transformações sociais, culturais e econômicas. Já nas audiências, são debatidas prioridades para a alocação dos recursos públicos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança.

As sugestões e contribuições populares podem ser feitas de forma presencial, a partir da relatoria realizada durante as audiências públicas e preenchimento do formulário, mas, também, de forma virtual, por meio do formulário on-line do PLOA 2026.

Para o subsecretário de Programação Econômica e Orçamento, Marcos Felipe Almeida, a integração entre planejamento e orçamento é fator fundamental. “Nas oficinas, estamos dialogando sobre as características sociais, culturais e econômicas de cada região. Alinhado a isso e utilizando as discussões do PLOA, tentamos entender o que a população deseja que seja realizado como política pública no próximo ano e realizamos a conexão dessas demandas com o plano estratégico do Governo”, pontuou.

Próximas edições

Além de Itabaiana, o Sergipe Participativo já passou pelos municípios de Tobias Barreto, contemplando a região Centro Sul; Estância, abrangendo o Sul sergipano; e Propriá, representando o Baixo São Francisco. As próximas edições acontecem nesta quarta-feira, 30, em Nossa Senhora da Glória, e na quinta-feira, 31, em Poço Redondo, contemplando o médio e alto Sertão. Na semana seguinte, o projeto segue nos municípios de Lagarto, no dia 4; em Capela, no dia 5; e em Aracaju, no dia 6.

Após as audiências territoriais, acontecerá, também, a audiência temática virtual, no dia 14 de agosto, com objetivo de receber propostas da população sobre temas como primeira infância, mulheres, direitos humanos, juventude, meio ambiente e sustentabilidade e proteção animal.

Foto: Ascom Seplan