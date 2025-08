SERGIPE PARTICIPATIVO CHEGA AO MUNICÍPIO DE CAPELA PARA ESCUTA ATIVA SOBRE AS NECESSIDADES DA REGIÃO

O município de Capela recebeu, na última terça-feira, 5, a 8ª edição do Sergipe Participativo, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), com foco em dialogar com as regiões do Leste e Médio Sertão sergipano sobre os Planos de Desenvolvimento Regional (PDRs) e a elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2026.

A escuta popular contemplou 15 municípios sergipanos e contou com a presença de participantes de Aquidabã, Capela, Carmópolis, Cumbe, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro, São Miguel do Aleixo e Siriri.

O subsecretário de Programação Econômica e Orçamento da Seplan, Marcos Felipe Almeida, enfatizou a importância da participação popular. “Foi o dia em que a população mais participou. É extremamente importante a participação do cidadão para ajudar o Governo do Estado a construir as políticas públicas que estarão disponíveis para a população no próximo ano e a construir os Planos de Desenvolvimento Regional”, destacou.

O Sergipe Participativo é um instrumento de escuta e planejamento colaborativo voltado à construção dos novos PDRs e do PLOA 2026. Por meio de oficinas e audiências públicas, a população contribui com diagnósticos, propostas e definição de prioridades para os investimentos públicos, fortalecendo a transparência, a responsabilidade fiscal e a efetividade das políticas públicas.

No primeiro momento, os participantes conhecem a importância dos PDR’s e contribuem, através de uma oficina, com sugestões e informações importantes sobre as regiões, divididos em grupos e visualizando mapas impressos da região. Já na audiência pública do PLOA, é hora de opinar sobre como o Governo de Sergipe deve alocar seus recursos para o ano seguinte, priorizando áreas essenciais para o desenvolvimento da população sergipana, de acordo com a indicação da população local.

A servidora pública de Japaratuba, Jéssica Marques, participou da edição e destacou a iniciativa do Governo do Estado em regionalizar a escuta popular. “Foi uma experiência ímpar e de muita responsabilidade em ajudar a planejar o orçamento futuro. Trouxe a questão cultural, que é muito forte no nosso município, a questão da habitação, a questão do desenvolvimento urbano para o nosso município e eu saí muito feliz com os resultados, foi muito satisfatório”, pontuou.

Próximas edições

Além de Capela, o Sergipe Participativo já passou pelos municípios de Tobias Barreto, Estância, Propriá, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Lagarto, contemplando todas as regiões sergipanas. A última edição abrange a Grande Aracaju e será realizada nesta quarta-feira, 6, no Centro de Excelência Atheneu Sergipense, na capital.

Após as audiências territoriais, acontecerá, também, a audiência temática virtual, no dia 14 de agosto, com objetivo de receber propostas da população sobre temas como primeira infância, mulheres, direitos humanos, juventude, meio ambiente e sustentabilidade e proteção animal.

As sugestões e contribuições populares podem ser feitas de forma presencial e online, por meio do preenchimento do formulário do PLOA 2026.

Foto: Ascom Seplan