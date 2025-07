SERGIPE PARTICIPATIVO CHEGA AO SERTÃO COM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

O Sergipe Participativo desembarcou na região do Sertão, na última quarta-feira, 30, com a realização das oficinas para elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional (PDR) e a audiência pública do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026 no município de Nossa Senhora da Glória. A escuta popular abrangeu, também, os municípios de Carira, Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de Lourdes. O objetivo foi coletar informações, sugestões e ouvir os moradores das regiões a respeito de temas relacionados ao planejamento e ao orçamento.

No primeiro momento, os participantes conhecem a importância dos PDR’s e contribuem, através de uma oficina, com sugestões e informações importantes sobre as regiões, divididos em grupos e visualizando mapas impressos da região. Já na audiência pública do PLOA, é hora de opinar sobre como o Governo de Sergipe deve alocar seus recursos para o ano seguinte, priorizando áreas essenciais para o desenvolvimento da população sergipana, de acordo com a indicação da população local.

Este foi o quinto município a receber o Sergipe Participativo, envolvendo parte dos municípios do Agreste e do Alto Sertão, como destacou a subsecretária de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana, Danilla Andrade. “Os trabalham iniciam trazendo uma perspectiva da economia, uma dimensão social e cultural desses municípios, onde são discutidos pontos como, qual a realidade local, quais os pontos fortes, os pontos de melhoria, e qual a perspectiva de futuro. Em seguida, entregamos o formulário da LOA para que eles, com base nessa dinâmica, também compreendam quais as prioridades e necessidades do seu município”, explicou.

A servidora pública de Glória, Joilde Tavares, participou da edição e destacou a iniciativa do Governo do Estado em regionalizar a escuta popular. “Foi uma tarde muito importante, foi extraordinário, pois foram trazidos conhecimentos muito importante para nós. Pudemos colocar em pauta o desenvolvimento da nossa região com assuntos importantes, como a saúde e a educação. É fundamental fortalecer os investimentos em saúde aqui, para que a região não sobrecarregue a demanda em Aracaju em alguns atendimentos, como hemodiálise, por exemplo”, sugeriu.

Já o secretário de Planejamento de Carira, Janailson Farias, ressaltou a importância do projeto e da contribuição das regiões para as ações do Governo do Estado. “Foi excelente a iniciativa de reunir os municípios da região. Cada um trouxe suas demandas, pensando no futuro das suas cidades, um momento mesmo de escuta, de voz. Parabenizo o Estado por essa oportunidade”, acrescentou.

Próximas edições do Sergipe Participativo

31/07 – Poço Redondo – Auditório do Instituto Federal de Sergipe (IFS)

Abrange: Canindé de São Francisco, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo, Porto da Folha

04/08 – Lagarto – Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas

Abrange: Boquim, Lagarto, Riachão do Dantas, Salgado, São Domingos e Simão Dias

05/08 – Capela – Centro de Excelência Edélzio Vieira de Melo

Abrange: Aquidabã, Capela, Carmópolis, Cumbe, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro, São Miguel do Aleixo e Siriri

06/08 – Aracaju – Centro de Excelência Atheneu Sergipense

Abrange: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão

Ainda em agosto, no dia 14, acontecerá, também, a audiência temática virtual com objetivo de receber propostas da população sobre temas como primeira infância, mulheres, direitos humanos, juventude, meio ambiente e sustentabilidade e proteção animal. As sugestões e contribuições populares podem ser feitas de forma presencial e online, por meio do preenchimento do formulário do PLOA 2026.