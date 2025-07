PLOA: SERGIPE PARTICIPATIVO RECEBE AS CONTRIBUIÇÕES DE POPULAÇÃO DE NOVOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS

O Sergipe Participativo segue nesta semana percorrendo as regiões do estado de Sergipe, com objetivo de atrair a população das regiões para dialogar com o Governo do Estado sobre os Planos de Desenvolvimento Regional e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

As edições acontecerão a partir das 14h nos municípios de Propriá, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Poço Redondo, atendendo às regiões do baixo São Francisco, agreste e médio e alto sertão.

Nesta segunda-feira, 28, a equipe desembarca no município de Propriá, no baixo São Francisco, para ouvir os sergipanos que vivem às margens do Rio São Francisco sobre o que eles esperam para o desenvolvimento do estado em temas fundamentais, como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, entre outros.

Promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Seplan e em parceria com a FESPSP, O Sergipe Participativo tem se consolidado como um canal fundamental de escuta e planejamento participativo para a construção dos novos Planos de Desenvolvimento Regional (PDRs) e do PLOA 2026.

Sergipe Participativo

A caravana já percorreu, neste mês de julho, os municípios de Tobias Barreto e Estância, no centro sul e sul sergipano, respectivamente. Já na semana que vem, as oficinas e audiências continuam em Lagarto no dia 4, Capela no dia 5, e em Aracaju no dia 6.

Durante as oficinas dos PDRs, a população contribui com propostas e diagnósticos que atualizam os territórios de planejamento segundo as transformações sociais e econômicas. Já nas audiências, são debatidas prioridades para a alocação dos recursos públicos em áreas essenciais como saúde, educação e segurança. Essas ações fortalecem a transparência, a responsabilidade fiscal e a construção de políticas públicas mais eficazes e alinhadas às reais necessidades dos territórios.

Ainda em agosto, no dia 14, acontecerá também a audiência temática virtual com objetivo de receber propostas da população sobre temas como primeira infância, mulheres, direitos humanos, juventude, meio ambiente e sustentabilidade e proteção animal. As sugestões e contribuições populares podem ser feitas de forma presencial e online, por meio do preenchimento do formulário do PLOA 2026.

Confira o calendário completo:

28/07 – Propriá – Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa

Abrange: Amparo do São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha

29/07 – Itabaiana – Colégio Estadual Murilo Braga

Abrange: Areia Branca, Campo do Brito, Frei Paulo, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Riachuelo e Ribeirópolis

30/07 – Nossa Senhora da Glória – Auditório do Sindiserv

Abrange: Carira, Feira Nova, Gararu, Graccho Cardoso, Itabi, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora de Lourdes

31/07 – Poço Redondo – Auditório do Instituto Federal de Sergipe (IFS)

Abrange: Canindé de São Francisco, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo, Porto da Folha

04/08 – Lagarto – Centro de Excelência Professor Abelardo Romero Dantas

Abrange: Boquim, Lagarto, Riachão do Dantas, Salgado, São Domingos e Simão Dias

05/08 – Capela – Centro de Excelência Edélzio Vieira de Melo

Abrange: Aquidabã, Capela, Carmópolis, Cumbe, Divina Pastora, General Maynard, Japaratuba, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro, São Miguel do Aleixo e Siriri

06/08 – Aracaju – Centro de Excelência Atheneu Sergipense

Abrange: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão

Foto: Ascom/Seplan