Sergipe Participativo vai ao baixo São Francisco para dialogar com população sobre Orçamento

Nesta segunda semana de realização das edições do Sergipe Participativo, o projeto desembarcou na cidade de Propriá, no baixo São Francisco, para ouvir a população da região sobre as necessidades, sugestões e apontamentos para construção dos Planos de Desenvolvimento Regional (PDRs) e do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

Na última semana, a caravana já passou pelos municípios de Tobias Barreto e Estância, nas regiões centro-sul e sul do estado, para ouvir os sergipanos em temas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, entre outros.

O Sergipe Participativo é uma forma concreta de participação popular e deve abranger diálogo com as cadeias produtivas, lideranças, setor empresarial e com o setor público, como destaca o secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Julio Filgueira. “Toda população está convidada para contribuir na identificação dos principais desafios, prioridades, da forma em que o Governo deve estruturar o seu Plano de Desenvolvimento Regional e também a sua Lei de Orçamento Anual para 2026”, enfatizou.

Baixo São Francisco

Na edição de Propriá, os participantes puderam entender a importância dos Planos de Desenvolvimento Regional (PDRs), além de contribuir por meio de uma oficina com sugestões e informações importantes sobre as regiões. Em seguida, foi a vez de conhecer o funcionamento da Lei Orçamentária Anual e entender o que foi contemplado pelo município a partir das solicitações nas audiências públicas de 2024.

Moradora de Propriá, Nandia Ramos ressaltou a importância do Sergipe Participativo para a região. “Tive a oportunidade de opinar sobre o que pode ser melhorado na nossa cidade. Um desejo meu e da população de Propriá é melhorias na habitação, nos serviços sociais para as comunidade de classe mais baixa. Foi muito bom que esse projeto veio até nós”, pontuou.

Representante da Prefeitura Municipal de Amparo do São Francisco, Kennedy Souza propôs sugestões durante a aplicação das dinâmicas. “Trouxemos vários planejamentos de crescimento territorial, crescimento na renda, na infraestrutura. É um programa muito importante para o crescimento da nossa região e para nossa cidade”, destacou.

Além das contribuições realizadas presencialmente, a população pode sugerir e opinar também por meio do preenchimento do formulário do PLOA 2026, que ficará disponível até o dia 18 de agosto.

Próximas audiências

O Sergipe Participativo segue nesta terça-feira, 29, em Itabaiana; no dia 30, em Nossa Senhora da Glória; e no dia 31 em Poço Redondo. Na semana seguinte, o projeto segue nos municípios de Lagarto, no dia 4; em Capela, no dia 5; e em Aracaju, no dia 6.

Após as audiências territoriais, acontecerá também a audiência temática virtual, no dia 14 de agosto, com objetivo de receber propostas da população sobre temas como primeira infância, mulheres, direitos humanos, juventude, meio ambiente e sustentabilidade e proteção animal.

Sergipe Participativo

Organizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Seplan e em colaboração com a FESPSP, o Sergipe Participativo vem se firmando como um importante instrumento de escuta e planejamento participativo na elaboração dos novos Planos de Desenvolvimento Regional (PDRs) e do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2026.

Nas oficinas dos PDRs, a população participa ativamente com propostas e diagnósticos que ajudam a atualizar os territórios de planejamento conforme as mudanças sociais e econômicas. Nas audiências públicas, por sua vez, são discutidas as principais prioridades para a aplicação dos recursos públicos em áreas fundamentais, como saúde, educação e segurança. Essas iniciativas promovem a transparência, reforçam a responsabilidade fiscal e contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e adequadas às demandas reais de cada território.

Foto: Seplan