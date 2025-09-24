Sergipe permanece sem seca grave no mês de agosto; apenas pequena parte do território teve seca fraca

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), informa que, ao longo do mês de agosto, o território do estado permaneceu livre do quadro de seca grave pelo terceiro mês consecutivo.

De acordo com o Boletim de Monitoramento de Seca da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), apenas pequena parte do território sergipano teve seca fraca, um resultado ainda melhor que os meses anteriores. Em junho e julho, Sergipe havia registrado seca fraca e moderada.

No total, sete municípios foram atingidos por seca fraca em agosto: Canindé do São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Tobias Barreto e Poço Verde. Na comparação anual, o resultado também é positivo. Em agosto de 2024, 57 municípios registraram seca fraca no estado, e apenas sete, em 2025.

A Gerência de Meteorologia da Semac destaca que o monitoramento indica chuvas de normal a acima da média em todo o estado e previsão de temperatura acima da normal climatológica.

Monitor de Secas

O Monitor de Secas é uma proposta da Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico (ANA) para transformar a gestão de secas em uma gestão de riscos. É um processo que acompanha continuamente a severidade e os impactos das secas no Brasil, usando indicadores climáticos para produzir o Mapa do Monitor de Secas mensalmente. Essa ferramenta visa integrar informações de várias instituições e fornecer produtos úteis para a tomada de decisões por gestores públicos e cidadãos, fortalecendo as ações de monitoramento, previsão e alerta antecipado de secas no País. Os boletins estão disponíveis para toda a população no site da Semac.

Foto: Igor Matias