Sergipe possui mais de 97 mil mulheres donas de negócios

Em Sergipe, o Sebrae tem se destacado como um parceiro fundamental na jornada das mulheres empreendedoras, oferecendo apoio, capacitação e orientação para que possam transformar seus sonhos em realidades de sucesso.

Segundo dados do Sebrae, o número de empreendedoras no Brasil tem crescido consideravelmente nos últimos anos, contando com mais de 10 milhões de mulheres donas de negócio. Em Sergipe, as empreendedoras correspondem a 36,65% do total de donos de negócio. Mulheres de diferentes idades, áreas de atuação e formações têm demonstrado grande interesse em abrir seus próprios negócios, impulsionadas pelo desejo de autonomia e pelo anseio de construir um futuro melhor para elas mesmas e para suas famílias.

O papel do Sebrae no incentivo ao empreendedorismo feminino é fundamental. A instituição oferece programas de capacitação, mentorias, consultorias e uma série de iniciativas para ajudar as mulheres a desenvolverem suas habilidades empreendedoras e a fortalecerem seus negócios. O Sebrae Sergipe, em especial, tem promovido diversas ações ao longo do ano para apoiar essas mulheres, incluindo eventos, palestras e cursos especializados, além de incentivar a criação de redes de apoio entre as empreendedoras locais, como o Sebrae Delas e a caravana “Na Estrada com Elas”.

Priscila Felizola, superintendente do Sebrae Sergipe, sempre enfatiza a importância de investir no potencial feminino para o crescimento sustentável da economia. “As mulheres são a força de muitas transformações no Brasil e, em Sergipe, não é diferente. Estamos comprometidos em apoiar essas mulheres em todas as fases do processo empreendedor, desde a concepção da ideia até a gestão do negócio. O Sebrae está aqui para fornecer as ferramentas necessárias para que elas superem as dificuldades e alcancem seus objetivos”, afirma Priscila.

Para ela, o Dia do Empreendedorismo Feminino é uma oportunidade para refletir sobre o impacto que as mulheres têm no cenário empresarial e reconhecer a importância de se criar ambientes cada vez mais inclusivos e igualitários. “O Sebrae acredita que o empreendedorismo feminino é um dos pilares para o desenvolvimento econômico de Sergipe. Ao apoiar as mulheres, estamos não só promovendo o crescimento dos negócios, mas também contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de suas famílias e comunidades”, concluiu a superintendente.

O Dia do Empreendedorismo Feminino é, portanto, uma data de celebração e reflexão sobre os avanços conquistados, mas também sobre os desafios que ainda precisam ser superados. O Sebrae continuará ao lado das mulheres empreendedoras, oferecendo o suporte necessário para que mais delas possam transformar seus sonhos em grandes conquistas.

Sebrae Delas

A iniciativa tem por objetivo aumentar a probabilidade de sucesso de ideias e negócios liderados por mulheres. O Delas é voltado para despertar e fortalecer a cultura empreendedora das mulheres, desenvolvendo conteúdos alinhados à gestão do negócio, visando alcançar a sua maturidade e o seu crescimento.

Caravana “Elas na Estrada”

O projeto “Na Estrada com Elas” é focado em conectar e inspirar mulheres de todas as regiões do estado. A caravana tem como objetivo capacitar, incentivar e motivar mulheres para a jornada empreendedora, discutindo temas muito relevantes para o empreendedorismo feminino e contribuindo para desenvolvimento dos negócios das sergipanas.

Fonte: Sebrae Sergipe

Foto Divulgação Sebrae