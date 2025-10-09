Sergipe realiza primeira captação de órgãos no interior do estado

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), alcançou mais um marco histórico para a saúde pública sergipana. Pela primeira vez, uma captação de órgãos foi realizada no interior do estado. O procedimento, que envolveu a retirada de rins e córneas, ocorreu nesta quarta-feira, 8, no centro cirúrgico do Hospital Regional de Itabaiana Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, após a autorização da família do doador.

O doador, um homem de 34 anos, deu entrada na unidade no dia 30 de setembro, após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) em decorrência de uma parada cardiorrespiratória. O paciente, que era portador de paralisia cerebral, foi reanimado e permaneceu internado no hospital, mas evoluiu para o diagnóstico de morte encefálica.

De acordo com o superintendente do hospital, Yuri Souza, a captação em Itabaiana é um marco histórico para a unidade. “A realização da primeira captação de órgãos no interior do estado é muito significativa, pois simboliza o avanço da nossa rede de saúde e reforça o compromisso da gestão estadual em descentralizar os procedimentos, garantindo que mais sergipanos tenham acesso a um atendimento cada vez mais humanizado e resolutivo”, pontuou.

O diretor técnico do HRI, Samuel Rodrigues, ressaltou o gesto nobre da família do doador, que, mesmo em um momento de perda, compreendeu a importância da doação de órgãos como um ato de amor e solidariedade. “Graças a essa decisão, pacientes terão a oportunidade de recuperar a visão e de melhorar sua qualidade de vida com os transplantes de córneas e rins. Este é um marco que reafirma o compromisso da nossa equipe com a vida e com a missão do Sistema Único de Saúde (SUS)”, frisou.

Após o acolhimento realizado pela Organização de Procura de Órgãos (OPO) e aceite familiar, os órgãos são designados pela Central Estadual de Transplantes (CET) para o Sistema Nacional para encontrar o receptor compatível.

Como ser doador

Para que o paciente seja doador, basta manifestar o desejo à família, pois a doação de órgãos e tecidos só acontece após a autorização familiar documentada. O protocolo para a doação de órgãos é iniciado com a identificação de pacientes neurocríticos, que estejam em Glasgow 03 (escala de coma), indicando uma provável morte encefálica. Esses pacientes são acompanhados pela OPO e, quando constatada a morte encefálica, o protocolo de doação é iniciado, sempre respeitando a decisão dos familiares.

