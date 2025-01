SERGIPE REALIZA 3 FESTIVAIS DE ARTE E CULTURA ESTA SEMANA; AS ATRAÇÕES, MAJORITARIAMENTE SERGIPANAS, SÃO GRATUITAS

O governador Fábio Mitidieri prestigiou nesta quinta-feira, 9, a 22ª edição do Festival de Artes Arthur Bispo do Rosário, em Japaratuba, realizado na Praça Padre Caio Tavares, no centro da cidade. O evento começou na última segunda-feira, 6, e segue até o próximo domingo, 12. As atrações, majoritariamente sergipanas, são gratuitas. O prefeito Décio Neto e os vereadores do município acompanharam o governador Mitidieri.

Após acompanhar a apresentação da Sociedade Filarmônica Euterpe Japaratubense, o governador visitou o entorno do evento. “É uma semana de imersão na cultura e na arte. Além do Festival de Japaratuba, estamos com o Encontro Cultural de Laranjeiras, que inicia nesta sexta-feira, dia 10, e, no final de semana, projetaremos a nossa história no prédio do Palácio Olímpio Campos com o Sergipe Mapping”, enumerou o governador.

O Festival de Artes Arthur Bispo do Rosário terá programação cultural gratuita até o domingo, 12. Entre as atrações estão apresentações de dança, música, artes cênicas e manifestações folclóricas, além de shows musicais. A iniciativa conta com o apoio do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap). “O Festival Arthur Bispo do Rosário é mais um evento que movimenta nossa economia e turismo. Sergipe está em festa esta semana”, declarou o presidente da Funcap, Gustavo Paixão.

Criado em 2002, o festival conta nesta edição com mais de dez apresentações diárias a partir das 17h, destacando a diversidade artística do município e das cidades vizinhas. O evento leva o nome de Arthur Bispo do Rosário, artista nascido em Japaratuba e reconhecido internacionalmente. O conjunto de sua obra agrega 802 peças com diferentes técnicas, com destaque para a costura e bordado em tecido, em formas de fardões e estandartes.

Foto: César de Oliveira