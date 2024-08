Sergipe recebe a campeã olímpica de vôlei de praia 2024, Duda Lisboa

A chegada da atleta olímpica Duda Lisboa a Sergipe foi marcada por muita celebração. Centenas de pessoas, incluindo familiares, amigos e autoridades locais, reuniram-se para dar as boas-vindas a jogadora, que representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 e conquistou o ouro no vôlei de praia com a sua dupla Ana Patrícia. Duda foi recebida com aplausos e gritos de alegria no Aeroporto Internacional Santa Maria, de onde seguiu para um desfile pela cidade num carro do Corpo de Bombeiros pela Orla da Atalaia até a Praça do Farol, em Aracaju. Os pais de Duda aguardaram a filha, junto de familiares, e falaram sobre a felicidade de tê-la em casa novamente. “Estamos orgulhosos por esta trajetória. Trouxemos boa parte das pessoas de São Cristóvão para recebê-la com todo amor e carinho que ela merece” , declara Cida Lisboa, ao lado de Marcos, pai da atleta.

Fabrício dos Santos, de 15 anos, treina na mesma escolinha de vôlei da atleta, comandada pela mãe de Duda, e esteve presente no aeroporto para a chegada da jogadora. “Estou muito feliz hoje por receber Duda no aeroporto e também de estar na companhia da mãe dela, com qem realizo os meus treinos para jogar nos campeonatos Ter essa oportunidade que Duda já teve é inspirador e quem sabe eu chego onde ela chegou’’, planeja Fabrício. Os alunos e professores da escola onde a atleta estudou na capital também estiveram à sua espera no aeroporto. “É um orgulho muito grande receber nossa atleta olímpica. Duda fez parte da nossa escola, onde eu tive a honra de poder acompanhar toda essa trajetória escolar. É uma satisfação enorme para os nossos alunos também, que agora, mais do que nunca, acreditam nos seus sonhos’’, diz a coordenadora de esportes da escola, Solimar Gouveia.

Duda Lisboa

Duda Lisboa, eleita a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo em duas oportunidades, destaca-se como uma das maiores atletas do esporte brasileiro. O ouro olímpico conquistado nos Jogos de Paris 2024, ao lado de sua parceira Ana Patrícia, coroou uma trajetória de sucesso, que começou nas areias de Sergipe. Desde muito cedo, Duda demonstrava talento único. Aos sete anos, iniciou seus passos no vôlei de praia, no projeto de sua mãe, Cida Lisboa, em São Cristóvão. Ali, entre treinos e observações dos campeonatos, nasceu a paixão que a levaria ao topo do mundo. Com apenas 13 anos, Duda já disputava seu primeiro Mundial e aos 15 já brilhava no cenário profissional, surpreendendo o Brasil e o mundo com seu talento.

Nas categorias de base, Duda já foi tricampeã mundial Sub-19, bicampeã mundial Sub-21 e campeã dos Jogos Olímpicos da Juventude, em 2014. No cenário profissional, ela continuou acumulando troféus, como o título do Circuito Mundial e do World Tour Finals, ambos em 2018, ao lado de Ágatha Bednarczuk, e o título mundial em 2022. Em 2018 e 2019, foi eleita a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB), um feito que colocou Sergipe e o Brasil no mapa do esporte internacional.

Hoje, com o ouro olímpico no peito e um lugar eternizado no coração dos sergipanos, Duda Lisboa é mais do que uma jovem atleta que, com humildade, determinação e talento, levou o nome de seu estado e do país ao topo do mundo. A secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, também recepcionou a chegada da atleta. “Duda Lisboa, com seu talento e determinação, levou o nome de Sergipe e do Brasil ao mundo, mostrando que o esporte é capaz de transformar vidas e unir pessoas. Sua vitória não é apenas nas competições, mas também no coração de cada um que acompanhou sua trajetória. A recepção calorosa que ela teve é a prova do quanto ela é querida e admirada por todos. Que essa conquista sirva de inspiração para muitos outros jovens atletas em nosso estado’’, espera a secretária.

Torneio

O Torneio Duda Lisboa, realizado anualmente, é uma homenagem à talentosa sergipana que tem levado o nome do estado ao redor do mundo, por meio do vôlei de praia. O evento celebra a paixão pelo esporte e reúne atletas de diversas faixas etárias, proporcionando um momento de confraternização e celebração do vôlei sergipano. Além disso, a própria Duda marca presença, fortalecendo ainda mais o vínculo com sua terra natal e inspirando as novas gerações. Essa iniciativa destaca ainda mais a importância do esporte como um agente transformador na vida das pessoas. O torneio é um marco no calendário esportivo local, perpetuando o legado de Duda e inspirando futuras gerações de atletas.

Com informações da ASN – Foto: Seel