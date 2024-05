SE recebe Campeonato Brasileiro de Surf Master pelo 2º ano consecutivo

Evento consolida a praia da Caueira como um dos principais destinos de surf do país

A Praia da Caueira, localizada no município de Itaporanga D’Ajuda, no litoral-sul de Sergipe, recebe pelo segundo ano consecutivo o Campeonato Brasileiro de Surf (CBSurf), evento que atrai surfistas de renome, entusiastas do esporte, turistas e comerciantes locais. O evento, que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) começou nesta quinta-feira, 23, e segue até o domingo, 26. O campeonato é uma excelente oportunidade para conhecer a região da Caueira, uma das praias mais populares entre os praticantes da modalidade, além de impulsionar o turismo e o comércio local.

Reconhecida por suas ondas consistentes, a praia da Caueira possui as condições necessárias para surfistas que buscam uma combinação entre adrenalina e beleza natural. Os ventos favoráveis e a maré alta criam o cenário perfeito para manobras radicais e competições acirradas. As ondas da Caueira são conhecidas por sua força e constância, proporcionando um espetáculo tanto para os competidores quanto para os espectadores. A primeira etapa do circuito Master Surf 2024 aconteceu na cidade de Navegantes, no litoral-norte de Santa Catarina. Outras praias, como Saquarema e praia da Macumba, no Rio de Janeiro, também fazem parte do circuito do CBSurf.

De acordo com o diretor de Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Surf, Geraldo Cavalcante, este ano a competição bateu recorde de inscritos, com 152 participantes de 13 estados brasileiros, em quatro dias de evento. “Quero parabenizar todos os atletas, o Governo do Estado, e a secretária Mariana Dantas, por mais um evento que, sem dúvida, será um sucesso’’, complementou.

Entre os 16 surfistas que representam Sergipe no campeonato, Bruno Henrique, de 36 anos, compete na categoria Master. “É um evento de alto nível. Parabéns a toda organização por promover, mais um ano, um evento desse nível aqui, na praia da Caueira, que é muito conhecida por ter altas ondas. Vai ser um show de surf!’, ressaltou o atleta.

Turismo em alta

Além de fomentar a prática de surf no estado, o CBSurf coloca Sergipe no mapa do turismo esportivo. Espera-se que centenas de turistas visitem a região durante o evento, para explorar as belezas naturais, a gastronomia local e a hospitalidade sergipana.

As amigas Márcia Graciosa e Edilene Theilacker são de Santa Catarina e estão visitando Sergipe pela primeira vez. “Sempre acompanho meu marido nas competições, e aqui na Caueira é a primeira vez. Ainda não conhecia, e estou gostando bastante. Está muito legal mesmo, bem organizado, tudo muito bom. Alugamos uma casa junto com outros amigos, que também estão participando do campeonato’’, contou Márcia.

“Viemos acompanhar o meu marido, que está participando do campeonato, e é a nossa primeira vez aqui na Caueira. Achei muito lindo, eu adoro essa parte aqui no Brasil. Esses coqueiros lindos, maravilhosos, aqui na praia. Está bem legal. Estamos na torcida para que ele faça uma boa bateria’’, acrescentou Edilene.

Já o surfista Edson Vieira, 55, do Espírito Santo, está visitando a Caueira pela segunda vez. “A gente é grato, porque a Caueira nos acolheu e, de novo, este ano está nos acolhendo, fazendo essa grande festa, com uma excelente estrutura, grandes atletas que surfam muito bem”, disse.

Fomento à economia

O campeonato de surf também representa uma oportunidade significativa para o comércio local. As pousadas e casas de temporada da região comemoram a passagem do campeonato na praia, a exemplo da empresária Marta Oliveira, que relatou sua satisfação.

“Desde a semana passada, estamos funcionando com a capacidade máxima aqui na pousada, todos os quartos estão ocupados até a semana seguinte do evento, que só veio enriquecer o nosso comércio e a nossa comunidade. Todos são muito bem-vindos e espero que venham mais vezes, porque enriquece o nosso turismo e mais pessoas virão para conhecer a nossa praia, que precisa ser explorada da melhor forma possível’’, explica Marta, que hoje hospeda 30 turistas.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, reforça a importância de trazer eventos como o CBSurf para o estado. “O campeonato de surf na praia da Caueira é mais do que uma competição esportiva, é uma celebração da cultura surf, um impulsionador do turismo e um motor para o comércio local. A cada ano, temos melhorias na estrutura do evento que promete deixar um legado positivo para Sergipe, destacando suas belezas naturais e sua capacidade de acolher grandes eventos com sucesso. Todos estão convidados a participar e vivenciar essa experiência única à beira-mar’’, pontuou.

CBSurf

Uma realização da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf e Federação Sergipana de Surf, com apoio do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), da Prefeitura de Itaporanga D’ajuda, por intermédio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, e da Jisk, Fu-Wax, Surfland Brasil, Arcus hotel e Samoa, a competição será transmitida ao vivo pela internet no canal CBSurfPLAY e no site cbsurf.org.br.

Foto: @damangar